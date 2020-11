Donald Trump og hans bagland er mildt sagt utilfredse med den tv-station, der ellers har været regnet som hans støtte igennem de seneste fire år: Fox News.

»Ord kan ikke beskrive vreden,« skulle CNNs ledende korrespondent, Jim Acosta, have fået fortalt af en af præsidentens rådgivere. Lyder det på Twitter.

Årsagen er, at Fox News tidligt onsdag morgen (dansk tid) udnævnte den demokratiske præsidentkandidat Jim Biden som vinder i Arizona. Altså inden alle stemmer officielt er talt op.

Staten er en af de såkaldte svingstater, hvor udfaldet kan blive særdeles afgørende for det tætte valg, hvor optællingerne nu er i gang over hele USA, efter at valgstederne er lukkede.

Vælgere i Arizona stod som så mange andre steder i kø i løbet af tirsdagen. Foto: Rick D'Elia Vis mere Vælgere i Arizona stod som så mange andre steder i kø i løbet af tirsdagen. Foto: Rick D'Elia

»Trump-rådgivere siger, at kampagnen er rasende på Fox over at have givet Arizona til Biden. Det er en stærk indikator for, hvor meget staten betyder,« skriver Jim Acosta.

Nogenlunde det samme lyder det fra Axios-reporten Jonathan Swan, der ligeledes på Twitter skriver, at 'Det Hvide Hus og Trump-kampagnen er rasende på Fox over Arizona-udmeldingen.«

Donald Trump vandt i Arizona ved 2016-valget, og en sejr til Joe Biden i staten i år vil altså være et vigtigt skridt på vejen mod den samlede sejr for den demokratiske udfordrer.

Jason Miller, toprådgiver for Trump-kampagnen, giver også udtryk for sin utilfredshed på Twitter.

Det er endnu uklart, om Joe Biden (tv.) eller Donald Trump vinder præsidentvalget. Foto: JIM WATSON, MANDEL NGAN Vis mere Det er endnu uklart, om Joe Biden (tv.) eller Donald Trump vinder præsidentvalget. Foto: JIM WATSON, MANDEL NGAN

»Alt for tidligt at kalde Arizona. Alt for tidligt. Vi regner med, at over totredjedele af de stemmer, der mangler at blive talt op, vil gå til Trump. Jeg fatter ikke, at Fox var så utålmodig efter at komme med en udmelding her efter at have været så længe om at kalde Florida. Wow,« skriver han.

Den anerkendte politiske reporter Maggie Haberman fra New York Times har retweetet udbruddet fra Jason Miller med bemærkningen: »Trumps kampagnehold er rødglødende over Fox-udmeldingen.«

Hvortil Jason Miller har svaret med et enkelt ord: »Underdrivelse.«

Polemikken om Arizona skal også ses i lyset af, at der i USA har været stor opmærksomhed omkring, at tv-stationer og andre ikke skal komme med for tidlige udmeldinger om, hvem der vinder. Eksempelvis det sociale medie Twitter har meldt ud, at man vil slå hårdt ned på den slags for ikke at påvirke folkestemningen i et landet, der har været delt i to lejre op til valget – og hvor stemningen flere steder har været særdeles ophedet.

Eksempelvis har Twitter onsdag morgen markeret et tweet fra Donald Trump som 'vildledende'. Heri skriver præsidenten – altså efter Fox News' udmelding om Arizona: »Vi fører stort, men de prøver at stjæle valget fra os. Vi vil aldrig lade dem gøre det. Stemmer kan ikke blive givet, efter valgstederne er lukket.«

Fox News har dog vist stor træfsikkerhed i de stater, hvor tv-stationen har kaldt en tidlig vinder i løbet af valgaftenen.

Andre medier spekulerer også i, at Trumps vrede over Fox News' udmelding om Arizona skal ses i lyset af, Joe Biden med en sejr i staten kan vinde valget uden at behøve at vinde i en anden kritisk svingstat, Pennsylvania.

Her er der lagt op til et særdeles turbulent forløb mod et endeligt resultat. Og det er ligeledes blevet spekuleret i, at Donald Trump ville anfægte en demokratisk sejr i Pennsylvania og erklære eksempelvis brevstemmer ugyldige – dermed ville han kunne erklære sig som vinder af valget ved at eliminere udfaldet i staten.

Det kan ikke lade sig gøre med en sejr til Joe Biden i Arizona.

Raseriet fra Trump-fløjen mod Fox News kommer, efter at Donald Trump også selv kom med et bemærkelsesværdigt angreb mod tv-stationen allerede tirsdag morgen. Her var præsidenten live igennem i sit yndlingsprogram 'Fox & Friends', hvor han voldsomt kritiserede det omfang, som kanalen brugte på at lade Joe Biden komme til orde i den seneste tid.

»Det er chokerende for mig. Fox har ændret sig så meget. Når folk har spurgt mig, hvad der er den største forskel på i år og valget for fire siden, svarer jeg 'Fox',« sagde Donald Trump.

Det amerikanske valg er altså stadig langtfra afgjort. Du kan følge alt i B.T.s livedækning her og læse mere om, at Donald Trump onsdag morgen har sagt, at »der er en mulighed, en god mulighed, for, at vi kan vinde i Arizona.«

Opdateret: Nyhedsbureauet AP har onsdag kl. 9 netop meldt ud, at Joe Biden vinder i Arizona.