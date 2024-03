Fredagens afgørelse i bedragerisag mod Trump er et angreb på alle amerikanere, lyder det fra ekspræsidenten.

Ved et vælgerarrangement i delstaten Michigan lørdag amerikansk tid har Donald Trump raset mod den dommer, der har taget stilling i civil bedragerisag mod USA's ekspræsident.

I sagen har dommer Arthur Engoron fredag afgjort, at Donald Trump får forbud mod at føre virksomhed i den amerikanske delstat New York i tre år, samt at han skal betale næsten 355 millioner dollar.

Beløbet, som Trump skal betale, svarer til knap 2,5 milliarder kroner.

Ved vælgerarrangementet i Waterford Township i Michigan lød det fra Trump, at "disse gentagne tilfælde af magtmisbrug ikke kun er et angreb på mig, det er et angreb på alle amerikanere", skriver nyhedsbureauet Reuters.

Under vælgerarrangementet gentog Trump også den udokumenterede påstand om, at valgnederlaget til den siddende præsident, Joe Biden, i 2020 skyldtes valgsvindel.

Trump-tilhængere var mødt til vælgerarrangement med skilte, hvorpå der stod "Fyr Biden".

Trump er lige nu favorit til at vinde det republikanske præsidentkandidatur ved valget i november i år. Demokratiske Joe Biden går efter fire år mere på posten.

Bedragerisagen mod Trump, der blev afgjort fredag, var rejst af New Yorks justitsminister, Letitia James, som beskyldte den tidligere amerikanske præsident og hans familievirksomhed, Trump Organization, for kunstigt at have oppustet virksomhedens værdi.

Det skulle være sket for at få bedre låneforhold.

Foruden Trump var sagen rejst mod hans to ældste sønner, Donald Trump Jr. og Eric Trump.

I afgørelsen skriver dommeren, at Trump og de andre sagsøgte er ude af stand til at erkende deres fejl.

/ritzau/