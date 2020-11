Før de endelige resultater foreligger, mener både præsident Donald Trump og Demokraternes kandidat, Joe Biden, at de er på vej mod en sejr ved valget.

Dermed fortsætter de stridigheder, der har været mellem dem undervejs i valgkampen, også på selve valgnatten.

Donald Trump siger i en tale onsdag cirka klokken 8.30 dansk tid, at sejren nærmest er hjemme.

- Vi vinder det her. Og som jeg ser det, har vi allerede vundet, siger Trump, der samtidig meddelte, at han vil gå til USA's højesteret og få stoppet stemmeafgivelsen:

- Det her er svindel mod det amerikanske folk. Det her er pinlig for vores folk. Vi var klar til at vinde det her valg - ærlig talt vi vandt det her valg.

- Vores mål er at sikre integriteten ved det her valg. Vi vil gå til USA's højesteret og få stoppet stemmeafgivelsen.

I en tale til sine vælgere sagde Joe Biden tidligere på valgnatten, at Demokraterne er på vej til at vinde præsidentvalget. Men få øjeblikke efter modsagde Donald Trump sin modstander på Twitter.

- Vi fører stort, men de prøver at stjæle valget. Vi vil aldrig lade dem gøre det. Stemmer kan ikke blive afgivet, efter at valgstederne lukket, skrev Trump.

Twitter har markeret, at Donald Trumps opslag kan være "vildledende".

- Dele af eller hele indholdet, der deles i dette tweet, bestrides og kan være vildledende med hensyn til, hvordan man deltager i et valg eller en anden borgerproces, fremgår det af markeringen.

I talen til sine vælgere sagde Biden også, at han er på sejrskurs. Men han understreger, at "det ikke er mig eller Donald Trump, der skal erklære, hvem der vinder valget".

- Det er det amerikanske folk, siger Joe Biden.

Biden siger videre, at han er optimistisk. Og at han forventer at vinde flere af de vigtige svingstater, når stemmerne er talt op.

Udmeldingerne fra de to kandidater kommer tidligt onsdag morgen dansk tid, efter at de fleste valgsteder i USA er lukket.

Det ser ud til at blive et meget tæt løb mellem Biden og Trump.

De to kandidater ser ifølge nyhedsbureauet AP's prognoser ud til hver at have sikret sig sejren i en række forventede delstater.

Og Trump har blandt andet sikret sig sejren i den vigtige delstat Florida og Texas.

Trump står til 212 valgmænd, mens Biden står til 223 valgmænd, viser prognoserne fra nyhedsbureauet AP klokken 07.15 onsdag morgen dansk tid.

Der skal i alt 270 valgmænd til for at sikre sig pladsen i Det Hvide Hus.

Med de tætte resultater er opmærksomheden rettet mod de resterende svingstater.

Ifølge CNN står valget nu til blive afgjort i delstaterne Arizona, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

Det er disse fire stater, som Joe Biden nu må håbe at vinde, hvis han skal sikre sig vejen til Det Hvide Hus, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den endelige optælling af stemmer ventes ved dette valg at tage længere tid end ved tidligere valg - blandt andet fordi coronasituationen har fået usædvanligt mange vælgere til at stemme på forhånd.

Det er forskelligt fra stat til stat, hvornår brev- og forhåndsstemmer er talt færdig.

AP erklærer den pågældende kandidat som vinder ifølge prognosen, når AP's beregning viser, at det ikke er muligt for en kandidat at blive overhalet.

Prognoser er matematiske analyser baseret på en blanding af optalte stemmer, resultater fra tidligere valg samt indgående kendskab til amerikansk vælgeradfærd.

/ritzau/