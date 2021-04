»Det er på tide, at Republikanere og Konservative kæmper imod – vi er flere end dem – med længder! Boykot Major League Baseball, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS, and Merck. Lad være med at gå tilbage til deres produkter.«

Sådan lød det fra den tidligere amerikanske præsident Donald Trump for bare tre dage siden. Den udtalelse er nu kommet til at ramme ham hårdt. Alt sammen på grund af et billede fra hans kontor.

Forklaring følger.

For få uger siden blev en lang række kontroversielle stykker lovgivning stemt igennem i den amerikanske delstat Georgia.

Mange af de nye love har nærmest det ene formål at gøre det mere besværligt at stemme til valg i delstaten.

Blandt andet har man mindsket antallet af steder, man kan aflevere brevstemmer, betydeligt, der er blevet krav om yderligere ID for at få lov til at få en stemmeseddel og det er blevet forbudt at give drikkelse og mad til folk, der venter i kø for at stemme.

Georgias Kongres, der er styret af Republikanerne i begge kamre, stemte lovændringerne igennem i forrige uge. Ikke længe efter underskrev Georgias republikanske guvernør, Brian Kemp, den nye lovgivning i delstaten.

Mange liberale i USA mener, at stramningerne skyldes, at Georgia i stigende grad er på vej til at blive en svingstat.

Det så vi så sent som ved det dobbelte omvalg til Senatet i januar måned, hvor to demokrater slog de to siddende republikanere. Og ikke længe inden havde Joe Biden vundet delstaten som den første demokratiske præsidentkandidat i årtier.

Mange af de nye stramninger i valglovgivningen menes da også at ramme specielt sorte i Georgia hårdt. Netop sorte har en tendens til at stemme demokratisk.

De nye valglove har fået en række af USAs største selskaber til at slå alarm. En række af dem – som ovennævnte Coca-Cola og Delta Airlines – hører hjemme i netop Georgia.

Blandt andet er Coca-Cola gået aktivt ud og modsagt den nye lovgivning i hjemstaten.

Og det har fået republikanere og ikke mindst Donald Trump til at rase.

Sådan ser den fulde udtalelse fra Donald Trump ud. Her opfordrer han blandt andet til boykot af Coca-Cola. Vis mere Sådan ser den fulde udtalelse fra Donald Trump ud. Her opfordrer han blandt andet til boykot af Coca-Cola.

I udtalelsen fra Trump går han til angreb på netop Coca-Cola og en lang række andre store selskaber, som han mener, er et udtryk for »de radikale venstreorienterede demokraters« forsøg på at lave en »WOKE CANCEL CULTURE,« som Trump skriver i udtalelsen.

Men Trump er havnet i problemer for den udtalelse.

Og nu er vi tilbage ved skrivebordet.

Trumps toprådgiver Stephen Miller var mandag på besøg hos sin chef. Det valgte Miller at dokumentere med et billede fra Trumps kontor i Florida. Billedet lagde Miller på Twitter.

Sådan ser billedet, som Stephen Miller har slået op på Twitter. Vis mere Sådan ser billedet, som Stephen Miller har slået op på Twitter.

Her ser man Trump siddende bag et skrivebord, mens Miller står ved den tidligere præsidents højre side.

Men en detalje har fanget internettets opmærksomhed.

Til venstre for Trump står en fastnettelefon. Og lige bag den – slet skjult – kan man ane det.

En glasflaske, som til forveksling minder om den ikoniske Coca-Cola-flaske.

Den halvskjulte flaske på bordet ved siden af Trump. Vis mere Den halvskjulte flaske på bordet ved siden af Trump.

Og det har fået folk til kalde Trump for en hykler, da de påpeger, at boykottet af Coca-Cola åbenbart ikke gælder den tidligere præsident selv.

Et udpluk af de sarkastiske kommentarer til Miller billede kan læses herunder:

'Forbudt merchandise', skriver en bruger ved navn Marie-Caroline, der har highlightet Cola-flasken.

'Er det en Coke-flaske? Det er det minsandten. Hvad skete der med det boykot?' skriver en bruger ved navn Alex Cole. Også han har zoomet ind på den halvgemte flaske på bordet.

Han (Trump, red.) har lige haft en udtalelse, hvor han siger, man skal boykotte Coke, men det gælder åbenbart kun for 'andre' personer,' skriver en person ved navn Suzan Scott.

Billedet fra mødet mellem Miller og Trump kan ses flere steder her i artiklen.