Der er stadig tre dage til Trumps første vælgermøde, siden coronaepidemien startede. Men allerede nu ligger præsidentens fans i kø foran BOK Center i Tulsa, Oklahoma.

Ifølge lokalavisen Tulsa World har over en million Trump-fans allerede nu skrevet sig på ventelisten til vælgermødet i den indendørs arena, hvor er er plads til over 62.000 tilhørere.

Mandag fortalte storbyen Tulsas borgmester, G.T. Bynum, at coronakrisen i hans by er på sit højeste med 89 nye tilfælde på én dag.

I alt er godt 380 af statens 8.000 covid-19-patienter døde. Og ligesom i godt halvdelen af alle amerikanske stater er antallet af coronapatienter nu stigende.

Foran BOK Center i Tulsa, Oklahoma venter Trumps fans allerede på præsidenten. Vælgermøder er først på lørdag.

I Washington D.C. opfordrer præsidentens egen epidemiekspert Anthony Fauci til, at det gigantiske vælgermøde udsættes.

»Det er ikke ansvarligt,« siger Fauci i en udtalelse til CNN.

Ifølge staten Oklahomas republikanske guvernør, Kevin Stitt, vil vælgermødet dog blive afholdt efter planen.

Guvernør Stitt har endog planer om at gå på scenen sammen med præsidenten.

Trump er klar. Corona eller ej.

Ifølge avisen avisen Tulsa Work har hverken Kevin Stitt eller Donald Trump planer om at bære beskyttelsesmaske foran de mange tilskuere.

Tirsdag udtalte Donald Trump, at han er optimistisk med hensyn til til coronaepidemiens fremtid.

»Jeg tror, at den vil forsvinde af sig selv - med eller uden vaccine,« sagde Donald Trump under et pressemøde i Det Hvide Hus.

Før vælgermødet på lørdag vil samtlige deltagere få målt deres temperatur. De vil få udleveret ansigtsmaske og blive instrueret i at holde en sikker afstand til de andre Trump-vælgere.

Mens vi venter på Trump.

Samtidig undersøger både guvernøren og borgmesteren, hvorvidt vælgermødet kan flyttes til en udendørs arena, hvor der vil være plads til flere af den én million Trump-tilhængere, der har vist interesse.