Kun lidt over halvdelen af de forventede 19.000 tilskuere mødte til nattens Trump-rally i Tulsa, Oklahoma.

En udendørsfest, hvor yderligere 40.000 Trump-fans skulle have lyttet til deres præsident, blev aflyst, fordi ingen mødte op.

Og både på vej ud og hjem var præsidenten ifølge avisen New York Times i ekstremt dårligt humør.

»Det her var en ren katastrofe. Trump havde forventet det helt store comeback. Og istedet fik han en fiasko,«

Donald Trump på scenen i BOK Center i Tulsa, Oklahoma. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP Vis mere Donald Trump på scenen i BOK Center i Tulsa, Oklahoma. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

Sådan sagde journalist Joy Reid på tv-kanalen MSNBC.

På forhånd havde Donald Trumps kampagne lovet en 'politisk event af uvante dimensioner'.

Men sandheden blev en helt anden.

»Jeg har ikke set et Trump-rally så tomt i årevis. Det var nærmest deprimerende,« skrev New York Times-journalist Maggie Haberman således på twitter.

En Trump-fan bærer en T-shirt med påskriften: 'It's OK to be White'. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP Vis mere En Trump-fan bærer en T-shirt med påskriften: 'It's OK to be White'. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

Trump selv gik på scenen ved 20-tiden lokal tid.

Selvom stemningen var høj iblandt de godt 12.000 tilskuere, så var mange pladser tomme og på scenen var tonen mindre selvsikker end normalt.

Og imod sædvane brugte præsidenten uvant meget tid på at reagere på den slags kritik, han før blot har ignoreret.

Således fortalte Donald Trump i pinefulde detaljer, hvorfor det tog ham så lang tid at gå ned af en trærampe før en tale i sidste uge.

Mange Trump-modstandere mødte op i Tulsa, Oklahoma. Foto: LAWRENCE BRYANT - Reuters Vis mere Mange Trump-modstandere mødte op i Tulsa, Oklahoma. Foto: LAWRENCE BRYANT - Reuters

»Det havde regnet. Den var våd,« forklarede præsidenten langstrakt, mens selv de mest tændte fans tilsyneladende havde svært ved at holde humøret oppe.

Før nattens rally havde Donald Trump genvalgskampagne modtaget stærk kritik af sikkerheden omkring valgfesten. Tulsa, Oklahoma oplever således netop nu en stigning i antallet af Covid-19-tilfælde.

Selvom de var til rådighed, bar kun de færreste rallydeltagere beskyttelsemasker.

Og fra scenen sagde Donald Trump: »Vi overvejer at teste mindre, så går smittetallene ned.«

Efter nattens vælgerfest forklarede en talsmand for Donald Trumps genvalgskampagne, at det uventet lave antal af deltagere skyldtes de mange anti-Trump demonstrationer og den 'fjendtlige presse'.