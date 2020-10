Trumps rådgiver og New Jerseys tidligere guvernør, Chris Christie, er blevet indlagt med coronavirus.

Tv-stationen CNN skriver, at indlæggelsen sker som en forebyggende foranstaltning. Chris Christie lider nemlig af astma.

Efter sigende er Christies symptomer milde. Han har let feber og ømhed og var selv i stand til at køre til sygehuset.

Her bliver han behandlet med midlet remdesivir, som en en væske, som gives direkte i blodet. Normalt giver lægerne først remdesivir til patienterne, når de er iltkrævende.

Chris Christie er blevet smittet med coronavirus og er blevet indlagt på hospitalet. Her er han fortograferet ved en af Trumps pressekonferencer 27. september i år. Foto: JOSHUA ROBERTS

Chris Christie hjalp præsident Trump med forberedelserne forud for debatten med rivalen Joe Biden forleden.

Han var også til stede ved det meget omtalte arrangement i Rosenhaven ved Det Hvide Hus, hvor flere fremtrædende personer blev smittet med den frygtede sygdom.

Blandt den er også præsidenten selv og hans hustru Melania.

Mere end 100 mennesker deltog i arrangementet i anledning af Trumps nominering af den nye højesteretsdommer Amy Coney Barrett.

Arrangementet i Rosenhaven ved Det Hvide Hus 26. september, hvor folk sad tæt og kun få bar ansigtsmaske. Siden er flere af deltagerne blevet konstateret smittede med coronavirus. Foto: CHIP SOMODEVILLA

Folk sad tæt, meget få bar mundbind og der blev minglet, krammet og kysset på kryds og tværs.

Siden er mindst otte af deltagerne testet positive for coronavirus.

Udover præsidentparret og Chris Christie drejer det sig blandt andre om Trumps tidligere rådgiver Kellyanne Conway og hans kampagnechef Bill Stepien.

Chris Christies skriver selv på Twitter, at han er blevet testet positiv.

I just received word that I am positive for COVID-19. I want to thank all of my friends and colleagues who have reached out to ask how I was feeling in the last day or two. I will be receiving medical attention today and will keep the necessary folks apprised of my condition. — Governor Christie (@GovChristie) October 3, 2020

»Jeg har netop fået at vide, at jeg er testet positiv for Covid-19. Jeg vil gerne takke alle mine venner og kolleger, som har spurgt til mit helbred den seneste dag eller to. Jeg modtager lægehjælp i dag og vil sørge for at holde de nødvendige folk orienteret om min tilstand,« skriver han.