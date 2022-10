Lyt til artiklen

Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon er dømt til fire måneders fængsel.

Det skriver CNN.

Det sker, efter Steve Bannon har nægtet at vidne ved domstolen i forbindelse med stormløbet på Kongressen tilbage i januar 2021.

Derudover skal han betale en bøde på 6.500 dollar for foragt for USAs Kongres. Det svarer til knap 50.000 kroner.

Men Steve Bannon har valgt at anke dommen.

Derfor skal han ikke afsone sin dom, før anken er blevet behandlet, ifølge CNN.

Anklagemyndigheden havde bedt dommeren idømme Steve Bannon seks måneders fængsel.

Tilbage i juli blev Steve Bannon kendt skyldig i to anklagepunkter, der handlede om at have udvist foragt for Kongressen.