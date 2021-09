Donald Trump vendte sig mod sin vicepræsident og råbte det højt.

»Nej, nej, nej. Du forstår det ikke, Mike. Du kan godt gøre det. Jeg vil ikke være din ven mere, hvis ikke du gør det,« lød det fra den daværende præsident.

I den kommende bog 'Peril' zoomes der ind på, hvad der skete i Det Hvide Hus efter Donald Trumps valgnederlag i november sidste år og frem mod angrebet på Kongressen i januar i år. Det skriver CNN.

Situationen i artiklens indledning udspillede sig angiveligt i Det Ovale Kontor 5. januar. Her forsøgte Donald Trump – igen – at få sin vicepræsident til dagen efter at afvise valgresultatet og dermed bremse processen med at gøre Joe Biden til ny præsident.

Forholdet mellem Donald Trump (tv.) Mike Pence sluttede mindre godt. Foto: MICHAEL REYNOLDS Vis mere Forholdet mellem Donald Trump (tv.) Mike Pence sluttede mindre godt. Foto: MICHAEL REYNOLDS

Mike Pence blev ved med at afvise.

Og igen om morgenen 6. januar, da Donald Trump igen ringede ham op:

»Hvis du ikke gør det, valgte jeg den forkerte mand til jobbet for fire år siden,« lød det ifølge 'Peril' så højt, at andre tilstedeværende kunne høre ordene:

»Du tør ikke.«

Mike Pence godkender officielt valgresultatet. Foto: ERIN SCHAFF Vis mere Mike Pence godkender officielt valgresultatet. Foto: ERIN SCHAFF

Bogen er skrevet af Watergate-journalisten Bob Woodward og Washington Post-reporteren Robert Costa, der har foretaget 200 interview og fået adgang til dokumenter og mail i arbejdet med værket.

Heraf fremgår det også, at Mike Pence på trods af, at han gik mod Donald Trump på den skæbnesvangre 6. januar – hvor de voldelige optøjer ved og i Kongressen brød ud – forsøgte han at følge Donald Trumps ordrer om at blokere for Joe Bidens valgsejr.

Eksempelvis skulle han havde henvendt sig til Dan Quayle, der tidligere har været vicepræsident for George H.W. Bush, for at høre, »om der var noget, han kunne gøre«.

Han fik et afvisende svar.

William Barr gik mod Donald Trump. Foto: POOL Vis mere William Barr gik mod Donald Trump. Foto: POOL

Det var dog ikke alle i Trump-baglandet, der støttede præsidentens kamp for at omgøre valgresultatet. I 'Peril' kan man således ifølge CNN læse, at daværende justitsminister William Barr direkte sagde til Donald Trump:

»Problemet er, at alt det her med stemmetællingsmaskinerne er noget vrøvl,« lød det angiveligt:

William Barr skulle desuden have sagt til sin øverste chef: »Dit team er en flok klovne.«

Den kommende bog af Bob Woodward og Robert Costa fremfører også, at den tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon vendte tilbage sidst i 2020 og pressede på, for at 6. januar skulle blive »en genopstandelse«.

»Vi kommer til at begrave Biden 6. januar, vi fucking begraver ham,« skulle Steve Bannon have sagt ifølge bogen.

Det endte dog med, at Mike Pence var med til at godkende Joe Biden som præsident i Kongressen, da seancen kunne genoptages efter de voldsomme begivenheder, hvor flere mistede livet.