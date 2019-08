Barack Obama er ikke født i USA. Ted Cruz' far var involveret i mordet på John F. Kennedy. Hillary Clinton modtog millioner af illegale stemmer ved valget i 2016. Og USA styres i virkeligheden af en dødsensfarlig skyggeregering, muligvis kontrolleret af førnævnte Obama og Clinton.

Dette er bare nogle af de sammensværgelsesteorier, som Donald Trump har været med til at bringe på bane. Den amerikanske præsident ved som ingen anden, hvordan man puster til ilden.

Og i forbindelse med den pædofilidømte milliardær Jeffrey Epsteins selvmord i sidste uge har Trump gjort det igen.

Da en journalist fra CNN således spurgte præsidenten, hvorvidt Bill Clinton havde en finger med i spillet i forbindelse med Epsteins dødsfald i den topsikrede celle i Metropolitan Correctional Center på Manhattan, svarede Trump: »Det aner jeg ikke. Men de to var meget gode venner.«

Flere knogler var ifølge obduktionsrapporten brækket i halsen på milliardær Jeffrey Epstein. Derfor mener mange, at 'selvmordet' i virkeligheden var mord. Foto: HO - Reuters Vis mere Flere knogler var ifølge obduktionsrapporten brækket i halsen på milliardær Jeffrey Epstein. Derfor mener mange, at 'selvmordet' i virkeligheden var mord. Foto: HO - Reuters

Ifølge diverse sammensværgelsesteorier var Bill Clinton indblandet i Jeffrey Epsteins død. Og Donald Trump puster til ilden. Foto: H.O. Ritzau Vis mere Ifølge diverse sammensværgelsesteorier var Bill Clinton indblandet i Jeffrey Epsteins død. Og Donald Trump puster til ilden. Foto: H.O. Ritzau

Og mere skulle der ikke til.

Ifølge avisen New York Times resulterede Trumps verbale undvigelsesmanøvre på få dage i over to millioner tweets, Instagram-opslag og meddelelser på Facebook - alle fra fans af de såkaldte sammensværgelsesteorier.

Og her var budskabet anderledes klart: »Bill Clinton slog Jeffrey Epstein ihjel.«

»Trump har ingen samvittighed. Og med denne passiv-aggressive opførsel kan han sige det hele uden at sige noget. Han behøver ikke tage noget ansvar. Trump gjorde det som forretningsmand. Og nu gør han det samme som præsident.«

Donald Trump afviser ikke, at Bill Clinton var indblandet i Jeffrey Epsteins død. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP Vis mere Donald Trump afviser ikke, at Bill Clinton var indblandet i Jeffrey Epsteins død. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

Trump-fans ved vælgermøde i Manchester, New Hampshire, 15. august i år. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP Vis mere Trump-fans ved vælgermøde i Manchester, New Hampshire, 15. august i år. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

Sådan skriver den erfarne politiske journalist Matt Taibbi fra bladet Rolling Stone.

Men bare fordi Donald Trump gentagende gange før har givet sin velsignelse til diverse sammensværgelsesteorier, så gør det ifølge Matt Taibbi ikke sagerne mindre krydrede i forbindelse med den nyeste.

66-årige Jeffrey Epstein risikerede livsvarigt fængsel for alvorlige forbrydelse som voldtægt, kidnapning og seksuelle overgreb på mindreårige piger. Sagen, der ifølge medier som Miami Herald, New York Times og Fox News også involverede adskillige rige og kendte mænd fra hele verden, var netop på sit højeste, da Epstein blev fundet død i sin celle.

Allerede dagen efter det mistænkelige dødsfald, antydede en række amerikanske medier, at Jeffrey Epstein slet ikke havde begået selvmord, men derimod var blevet dræbt.

Tilhængere og modstandere af Donald Trump mødes ... og ikke særligt sød musik opstår. Foto: JOSEPH PREZIOSO - AFP Vis mere Tilhængere og modstandere af Donald Trump mødes ... og ikke særligt sød musik opstår. Foto: JOSEPH PREZIOSO - AFP

Både Bill Clinton og Donald Trump selv var ifølge samtlige medier iblandt Epsteins bekendte. Og derfor var det ifølge MSNBC-journalist Chris Matthews den perfekte afledningsmanøvre, da Trump med disse ord uddybede sit svar i forbindelse med Bill Clintons påståede rolle i Epstein-mysteriet:

»Jeg ved kun, at Bill Clinton angiveligt var ombord på Jeffrey Epsteins privatfly 27 gange. Måske fløj de til Epsteins private ø. Og hvis det er tilfældet, så bliver tingene interessante. Så vidt jeg forstår, var det ikke et godt sted.«

Chris Matthews er ikke sen til at male fanden på væggen over disse udtalelser:

»Der er folk, der bare venter på den slags uansvarlige udtalelser. For disse folk er det som rødt kød. Og resultatet kan være dødsensfarligt,« siger Chris Matthews.

Donald Trump har givet sit 'OK' til adskillige sammensværgelsesteorier. Nu antyder præsidenten indirekte, at Bill Clinton var involveret i mordet på den pædofili-anklagede milliardær Jeffrey Epstein. Foto: Jonathan Ernst Vis mere Donald Trump har givet sit 'OK' til adskillige sammensværgelsesteorier. Nu antyder præsidenten indirekte, at Bill Clinton var involveret i mordet på den pædofili-anklagede milliardær Jeffrey Epstein. Foto: Jonathan Ernst

Ifølge Bill Clintons presseagent var ekspræsidenten ombord på Epsteins fly fire gange. Og kontakten imellem Epstein og Clinton fandt sted for over ti år siden og udelukkende i forbindelse med The Clinton Foundation, ekspræsidentens velgørenhedsarbejde.