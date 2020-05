Når den amerikanske præsident holder pressemøder i Det Hvide Hus' Rose Garden, plejer emnerne at indeholde substans og en vis form for fakta.

Med Donald Trump bag styrepinden for Amerikas Forenede Stater, er det ikke altid tilfældet.

Det beviste han tirsdag den 26. maj på et pressemøde i netop Rose Garden, hvor han ytrede sig om en yders prekær sag, han har fremturet med den seneste uge på yndlingsmediet Twitter.

Sagen handler om et dødsfald fra 2001, hvor Lori Klausutis, der var ansat under det tidligere republikanske kongresmedlem Joe Scarborough, pludselig døde.

En dag på kontoret fik Lori Klausutis et hjerteanfald. Hun faldt om og slog på vej ned hovedet mod et skrivebord og blev kort efter konstateret død.

Officielt har der aldrig været noget mistænkeligt ved Lori Klausutis død, og politiet har altid betragtet det som en ulykke.

Ifølge New York Times var Joe Scarborough ikke på kontoret sammen med Lori Klausutis, da hun døde.

Ja, faktisk var Joe Scarborough små 1.300 kilometer væk den dag, ulykken fandt sted.

Men det betyder ikke noget for Donald Trump.

Præsidenten mener stadig, at sagen er yderst mistænkelig, og at især Joe Scarboroughs rolle i sagen bør granskes yderligere.

Under pressemødet blev præsidenten direkte adspurgt til hans antydninger af, at Joe Scarborough skulle have noget med Lori Klausutis' død at gøre. Hertil svarede Donald Trump:

»Mange mennesker antyder det, og forhåbentlig finder folk ud af det en eller anden dag. Det er i hvert fald en meget mistænkelig sag. Meget søgerlig, meget søgerlig og meget mistænkelig,« sagde Trump.

»Lad sagen ligge«

Lori Klausutis' enkemand har appelleret til Twitter om at fjerne Donald Trumps tweets om det konspiratoriske mord på sin hustru, da tweets'ne fra præsidenten ifølge familien er smertefulde.

Det har Twitter afvist.

I et brev har enkemanden ligeledes bedt præsidenten om at lade sagen ligge, men heller ikke her ser Trump ud til at bøje af:

»Jeg er sikker på, at de, når alt kommer til alt, gerne vil til bunds i sagen, og det er en meget alvorlig situation,« lyder det fra præsidenten.