Forud for vælgermøde i Georgia strides Trump med republikansk guvernør - både på telefon og via Twitter.

USA's præsident, Donald Trump, har lørdag forsøgt at presse Georgias guvernør til at indkalde til et ekstraordinært møde i delstatens lovgivende forsamling med det formål at omgøre valgresultatet.

Det skriver Washington Post på baggrund af en anonym kilde. Flere andre amerikanske medier har fået forløbet bekræftet af kilder.

Georgia blev vundet af Joe Biden efter et tæt løb. Alle 16 valgmænd går derfor til demokraten, som med 306 valgmænd har sikret sig et godt stykke over de 270, som det kræves for at blive præsident.

Lørdag ringede Trump til delstatens republikanske guvernør, Brian Kemp, blot timer inden at Trump skulle tale ved et vælgermøde i delstaten. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Trumps håb var angiveligt, at guvernøren med det ekstraordinære møde kunne overtale den lovgivende forsamling til at se stort på valgresultatet og udpege valgmænd, som ville pege på Trump.

Men ifølge en højtstående embedsmand i Georgia med kendskab til opkaldet afviste Georgias guvernør Trumps forespørgsel. Det skriver AP. Embedsmanden må ikke videregive oplysninger fra opkaldet og udtaler sig derfor anonymt.

En person i Det Hvide Hus bekræfter forløbet over for nyhedsbureauet.

Ved opkaldet bad Trump ifølge CNN også om en gennemgang af underskrifter på brevstemmer.

Kemp forklarede, at han ikke har beføjelser til at beordre en sådan gennemgang.

Senere lørdag har en offentlig Twitter-fejde udspillet sig mellem præsidenten og Kemp om netop det emne:

- Jeg vinder let og hurtigt i Georgia, hvis guvernør Brian Kemp eller delstatens indenrigsminister tillader en simpel gennemgang af underskrifterne. Hvorfor siger disse to republikanere nej? spørger præsidenten på Twitter.

Kemp svarede herefter, at han offentligt har bedt om en gennemgang af underskrifterne tre gange.

- Dine folk nægter at gøre det, som du beder om. Hvad skjuler de? skriver Trump.

Trumps vælgermøde lørdag er det første, siden han tabte præsidentvalget.

To senatsvalg 5. januar i delstaten kommer til at blive afgørende for flertallet i Senatet.

Vinder Demokraterne begge valg, har hvert parti 50 senatorer, og kommende vicepræsident Kamala Harris udgør den afgørende stemme.

Trump har gentagne gange påstået, at valget er blevet stjålet fra ham. Han har lagt mange sager an uden at kunne bevise, at der har været udbredt valgsvindel. Langt størstedelen af sagerne er blevet afvist.

/ritzau/