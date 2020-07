Danmark og andre lande har åbnet skoler uden problemer, påpeger Trump, der presser guvernører for at genåbne.

USA's præsident, Donald Trump, presser på for at få landets skoler til at genåbne i efteråret.

Det sker til trods for, at antallet af nye tilfælde af coronasmitte er stigende i flere amerikanske delstater.

Nu peger præsidenten på Danmark og andre nordeuropæiske lande som bevis på, at undervisningen kan genoptages uden risiko.

- I Tyskland, Danmark, Norge, Sverige og mange andre lande er skolerne åbne uden problemer, skriver Trump på Twitter onsdag.

- Demokraterne tror, at det vil være politisk dårligt for dem, hvis amerikanske skoler åbner inden valget i november, men det er vigtigt for børnene. Måske bliver finansieringen strøget, hvis de ikke åbner!, fortsætter præsidenten.

Ansvaret for skolerne ligger i de enkelte delstater. Derfor er det i praksis uklart, hvad Trump kan gøre for at få dem genåbnet.

Også finansieringen ligger primært hos delstaterne, selv om den føderale regering giver tilskud.

Trump kritiserer i en anden besked de føderale sundhedsmyndigheders retningslinjer for genåbning af skolerne. De er "meget strikse og dyre", skriver han.

Tirsdag havde Trump møder i Det Hvide Hus om at åbne skolerne igen. Han sagde, at han vil presse guvernørerne til at genåbne i efteråret.

Florida, hvor der sidder en republikansk guvernør, kom mandag med et påbud om, at skolerne skal genåbne til efteråret, når et nyt skoleår begynder. Men flere andre delstater tøver.

Natten til onsdag dansk tid registrerede USA den hidtil største stigning i antallet af nye smittetilfælde i løbet af 24 timer. Inden for det seneste døgn er 60.209 amerikanere testet positive for coronasmitte.

