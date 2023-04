Lyt til artiklen

Donald Trump vil tirsdag aften indtage talerstolen.

Det meddeler hans kontor søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Talen, der forventes at blive holdt i Florida tirsdag klokken 20.15 lokal tid – cirka 02.15 natten til onsdag dansk tid – kommer til at falde på den samme dag, hvor den tidligere amerikanske præsident skal møde op i retten i New York i en noget opsigtsvækkende sag.

En sag, hvor Trump er tiltalt for at have udbetalt såkaldte ‘tys-tys-penge’ til en pornostjerne ved navn Stormy Daniels under valgkampen i 2016.

Den 76-årige republikaner, skulle angiveligt have betalt Daniels 130.000 dollar – knap 900.000 kroner – for at tie om en affære, hun påstår at have haft med ham.

Hverken Trump selv eller offentligheden kender endnu de præcise anklager.

Selv nægter ekspræsidenten sig uanset skyldig og har tidligere understreget, at hele sagen mod ham er en politisk forfølgelse, der er baseret på 'en gammel og helt og holdent afvist historie'.

Og med planer om at stille op til præsidentvalget igen i 2024, peger Trump også på, at tiltalen er sat i værks for at påvirke den kommende valgkamp.

Det er første gang nogensinde, at en tidligere amerikansk præsident bliver tiltalt i en straffesag.