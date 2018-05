New York. Præsident Donald Trump afviser, at penge til hans advokat, Michael Cohen, som blev betalt til pornostjernen Stormy Daniels, stammede fra hans valgkampagne. Det skriver han på Twitter.

- Pengene til Stormy Daniels kom fra et "forskud". Penge fra valgkampagnen eller bidrag til valgkampagnen spillede ingen rolle i denne transaktion, skriver Trump.

Pengene var et led i en kontrakt, som ifølge Trump skulle forhindre pornostjernen i at fremsætte "falske og afpresningsprægede" beskyldninger mod ham.

Beløbet, som Trump har tilbagebetalt, var på 130.000 dollar. Det siger Trumps nye advokat, den tidligere borgmester i New York City Rudy Giuliani, i et interview med Fox News.

De 130.000 dollar var en del af en fortrolighedsaftale med Daniels, der hævder, at hun havde sex med Trump i 2006. Trumps daværende advokat betalte beløbet for at få Daniels til at tie stille om episoden.

Giulianis udmelding kommer i programmet "Hannity" på Fox News.

- Trump kendte ikke til detaljerne i aftalen, så vidt jeg ved. Men han kendte til den generelle aftale om, at Michael (Cohen, red.) ville tage sig af sådan nogle ting, siger Rudy Giuliani i udsendelsen.

Stormy Daniels' advokat, Michael Avenatti, kalder Giulianis udmelding for en "opsigtsvækkende afsløring".

Tilbage i februar erkendte Michael Cohen, at han havde betalt 130.000 dollar til Stormy Daniels for ikke at snakke om hendes påståede forhold til præsidenten.

Flere jurister mener, at betalingen til Stormy Daniels må opfattes som et ulovligt valgkampbidrag, siden det skete midt under valgkampen kort før valget.

De siger, at det er lige gyldigt, om pengene kom fra valgkampagnen, da de må opfattes som et valgkampagnebidrag, da det var hensigten at bidrage til, at Trump blev valgt som præsident.

