Efter en strid med guvernører om, hvem der skal tage beslutning om genåbning, kommer Trump med retningslinjer.

USA's præsident, Donald Trump, vil præsentere retningslinjer for genåbning af landet. Det skriver han på Twitter.

Det vil ske på en pressekonference torsdag klokken 18.00 lokal tid (midnat dansk tid).

En kilde i Det Hvide Hus siger, at retningslinjerne vil være "fleksible", og at de er bakket op af sundhedseksperter.

- Præsidentens nye retningslinjer er netop dét. De er anbefalinger. De er fleksible. De er styret af data, siger kilden, der ikke vil have sit navn frem.

Trump har flere gange udtrykt utålmodighed for at sætte skub i den amerikanske økonomi igen.

De tiltag, der er sat i værk for at bremse spredningen af coronasmitte, har lukket store dele af USA's økonomi ned. Det har ført til, at over 20 millioner amerikanere er blevet helt eller midlertidigt arbejdsløse og har måttet melde sig ledige.

Trump tilføjer over for journalister i Det Hvide Hus, at han tror, at landets guvernører vil blive tilfredse med de retningslinjer, han vil fremlægge natten til fredag dansk tid.

- Jeg tror, at de vil blive meget glade for det, vi gør, siger Trump.

- De ønsker at vinde denne krig, og vi vil vinde den, tilføjer han.

Præsidenten sagde onsdag, at nogle af de delstater, der har et lavt antal coronasmittede, vil være klar til at genåbne tidligere end de hårdest ramte stater.

Trump har på det seneste været i ordkrig med blandt andre New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, i en diskussion om, hvem der skal bestemme, hvornår det er forsvarligt at genåbne landet.

Demokraten Cuomo har sagt, at det skal gøres "forsigtigt, langsomt og intelligent". Tidligere torsdag forlængede Cuomo nedlukningen af New York til 15. maj.

/ritzau/Reuters