Trump, der tidligere har fået kritik for indsatsen mod coronavirus, melder klar til at sætte alle midler ind.

USA's præsident, Donald Trump, vil komme med en udtalelse om coronavirus og de tiltag, regeringen planlægger.

Han forventer, at det vil ske omkring onsdag klokken 20 lokal tid (torsdag 01.00 dansk tid). Det siger han onsdag aften dansk tid.

- Jeg kommer med en udtalelse senere i aften om, hvad jeg har besluttet at gøre, siger præsidenten til journalister ved Det Hvide Hus.

Han tilføjer, at han dels vil forklare, hvilke planer der er for at håndtere sundhedskrisen, og dels tale om økonomisk hjælp.

Han svarede ikke på spørgsmål om, hvorvidt han planlægger at indføre nye rejserestriktioner.

Kort forinden skrev han på Twitter, at han er "fuldt ud klar til at bruge de fulde beføjelser i den føderale regering for at håndtere den nuværende udfordring med coronavirus".

Trump har fået kritik for ikke at have reageret hurtigt nok på krisen.

Han har tidligere sagt, at han er klar til at give skattelettelser og anden form for økonomisk håndsrækning til virksomheder og personer, der bliver ramt af krisen.

