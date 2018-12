USA har ingen planer om at sende de amerikanske soldater i Irak hjem, siger Trump under besøg i landet.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er taget på uanmeldt julebesøg hos de amerikanske soldater i Irak.

Det oplyser Det Hvide Hus' talskvinde, Sarah Sanders.

Det er Trumps første besøg hos nogle af de amerikanske soldater, der gør tjeneste i et land, der er præget af konflikt.

Præsidenten landede ved en militærbase vest for den irakiske hovedstad, Bagdad, efter at mørket var faldet på onsdag aften.

Besøget i Irak kommer, kort tid efter at Trump overraskede mange iagttagere, militærstrateger og partifæller ved at meddele, at han trækker de amerikanske soldater ud af Syrien.

Under besøget i Irak siger han, at han "overhovedet ikke har planer om" at trække USA's soldater ud af Irak.

Trump, der til januar har siddet i præsidentembedet i to år, har fået en del kritik for, at han endnu ikke har besøgt nogle af de amerikanske soldater, der gør tjeneste i udlandet, særligt i de krigs- og konfliktramte lande.

I et interview med nyhedsbureauet AP i oktober sagde han, at han ikke mente, at et sådant besøg var "nødvendigt".

/ritzau/AP