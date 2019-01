Fredag aften gjorde USAs præsident Donald Trump noget, han aldrig har gjort før.

Han gik på kompromis.

Sammen med USAs to ledende politiske partier, Demoktarerne og Republikanerne indgik Donald Trump således en midlertidig aftale, der vil holde hele den offentlige amerikanske sektor åben til og med 15. februar.

Denne aftale, der blev indgået bag lukkede døre, give ingen penge til den mur, som Donald Trump ellers har lovet at opføre imellem USA og Mexico.

»Donald Trump har endelig fået sin mur. Muren hedder 'Nancy'. Sådan skrev en stor amerikansk avis fredag aften. Foto: Kevin Lamarque - Reuters Vis mere »Donald Trump har endelig fået sin mur. Muren hedder 'Nancy'. Sådan skrev en stor amerikansk avis fredag aften. Foto: Kevin Lamarque - Reuters

Og derfor ser mange politiske iagttagere aftalen som et kæmpe nederlag til Trump og en tilsvarende stor sejr til den nyudnævnte demokratiske leder, Nancy Pelosi.

Således skrev avisen New York Post kort tid efter Donald Trumps pressemøde i Rosenhaven ved Det Hvide Hus:

»Trump har endelig fået sin mur. Muren hedder 'Nancy'.

I de 36 dage, nedlukningen af den offentlige sektor varede, holdt Donald Trump således fast ved, at han ikke ville acceptere en løsning (et nyt budget), der ikke inkluderede 33 milliarder kroner til mur-byggeri.

FILE PHOTO: House Speaker-delegate Nancy Pelosi (D-CA) raises the gavel after being elected as House Speaker as the U.S. House of Representatives meets for the start of the 116th Congress inside the House Chamber on Capitol Hill in Washington, U.S., January 3, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Foto: Kevin Lamarque Vis mere FILE PHOTO: House Speaker-delegate Nancy Pelosi (D-CA) raises the gavel after being elected as House Speaker as the U.S. House of Representatives meets for the start of the 116th Congress inside the House Chamber on Capitol Hill in Washington, U.S., January 3, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Foto: Kevin Lamarque

I det modsatte ringhjørne stod Nancy Pelosi, der i starten af januar blev udpeget som leder af det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus, fast på, at Trump ikke fik en flad fregne til sin mur.

Og efter 36 dages styrkeprøve var det altså Nanacy Pelosi, der sejrede og Donald Trump, der bøjede sig.

I talen, der blev bragt direkte på amerikansk tv, sagde Trump bl.a.

»Efter 36 dages entusiastisk debat, har vi indgået en aftale. Og jeg jeg vil give senatsleder Mitch McConnell ordre på at bringe aftalen til afstemning øjeblikkeligt.«

(COMBO) This combination of file pictures created on January 17, 2019 shows a photo taken on January 9, 2019, of US Speaker of the House Nancy Pelosi , in Washington, DC and a photo taken on January 14, 2019, of US President Donald Trump in Washington, DC. - President Donald Trump insisted January 23, 2019 that his State of the Union speech next week will take place in the chamber of the lower house of Congress, regardless of the Democratic speaker's attempt to disinvite him. The spat about where the annual political set-piece will be staged is a sideshow to the struggle between the White House and Democrats in Congress over the now 33-day partial government shutdown. Trump wrote to Speaker Nancy Pelosi, saying: "It would be so very sad for our Country if the State of the Union were not delivered on time, on schedule, and very importantly, on location!" (Photos by SAUL LOEB and Jim WATSON / AFP) Foto: SAUL LOEB, JIM WATSON Vis mere (COMBO) This combination of file pictures created on January 17, 2019 shows a photo taken on January 9, 2019, of US Speaker of the House Nancy Pelosi , in Washington, DC and a photo taken on January 14, 2019, of US President Donald Trump in Washington, DC. - President Donald Trump insisted January 23, 2019 that his State of the Union speech next week will take place in the chamber of the lower house of Congress, regardless of the Democratic speaker's attempt to disinvite him. The spat about where the annual political set-piece will be staged is a sideshow to the struggle between the White House and Democrats in Congress over the now 33-day partial government shutdown. Trump wrote to Speaker Nancy Pelosi, saying: "It would be so very sad for our Country if the State of the Union were not delivered on time, on schedule, and very importantly, on location!" (Photos by SAUL LOEB and Jim WATSON / AFP) Foto: SAUL LOEB, JIM WATSON

Mens krisen stod på, var 420.000 offentligt ansatte (i såkaldt livsvigtige job - som kystvagten og sikkerhedspersonalet i lufthavnen) tvunget til at arbejde uden løn. 380.000 var lockoutet. Og i sin tale lovede Trump, at alle ville få deres løn 'så hurtigt som muligt'.

Løftet om en grænsemur imellem USA og Mexico har længe været et af de centrale punkter for Trumps tilhængere. Men som krisen skred frem og efter en rapport om, at krisen nu bragte flysikkerheden i fare, faldt Donald Trumps popularitet. Og fredag så præsidenten sig således nødsaget til at gå på kompromis.

I de næste tre uger skal demokraterne og republikanerne nu forhandle for at finde en permanent løsning. I sin tale til pressen fortsatte Trump sit krav om en 'mur' eller 'et metal-stakit'.

Og den højreekstremistiske forfatter og tv-personlighed Ann Coulter, der før har været med til at påvirke Trumps politik, var hurtigt ude med riven. Og på twitter skrev hun således:

»Tillykke til George Herbert Bush. Nu er han ikke længere den største tøsedreng i amerikansk politik.«