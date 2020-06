USA's præsident, Donald Trump, kigger på en række forslag til politireformer, men afviser radikalt forslag.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer en række forslag om politireformer som reaktion på en sort mands død i Minneapolis i politiets varetægt

Det siger talsperson i Det Hvide Hus Kayleigh McEnany mandag aften dansk tid. Hun oplyser ikke, hvilke tiltag Trump har i tankerne.

Men det kommer ikke på tale at mindske de budgetter, som finansierer politiet. Heller ikke at opløse politistyrker, som det er blevet foreslået fra flere sider, understreger talskvinden.

- Præsidenten er forfærdet over den bevægelse, som vil stoppe finansiering af politiet, siger hun.

Både i USA og mange andre lande har tusindvis af mennesker protesteret mod racisme i det amerikanske politis rækker. Det sker, efter at den 46-årige George Floyd døde under en anholdelse, hvor en hvid betjent i flere minutter pressede et knæ mod den sorte mands hals.

Donald Trump er blevet kritiseret for at opfordre guvernører i USA's delstater til at slå hårdt ned på de tusindvis, som protesterer over George Floyds død. På et tidspunkt truede han med indsætte soldater mod demonstranterne.

/ritzau/Reuters