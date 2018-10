USA's præsident Trump overvejer at tilbagerulle transkønnedes mulighed for selv at kunne bestemme deres køn.

Washington. USA's præsident, Donald Trump, overvejer et drastisk indgreb i transkønnedes rettigheder.

Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

Trump-administrationen arbejder således på at indføre en smal definition af køn, så man fremover udelukkende vil kunne blive identificeret som enten mand eller kvinde.

Derudover vil man livet igennem aldrig kunne blive defineret anderledes, end man blev defineret ud fra ens kønsdele ved fødslen, lyder det i et internt notat, som The New York Times har set.

Målet er at få den nye definition indført i den føderale lovgivning om civile rettigheder, skriver avisen.

Det er det hidtil mest drastiske forslag fra Trump-administrationens side i forhold til at tilbagerulle transkønnedes rettigheder, skriver avisen.

Direktøren for det nationale center for transkønnedes rettigheder i USA, Mara Kaisling, kalder forslaget for "aggressivt, affærdigende og farligt".

- De siger (med forslaget, red.), at vi ikke eksisterer, siger Mara Kaisling.

Sundhedsministeriets talsmand afviser overfor The New York Times at kommentere på notatet, som hun kalder et "angiveligt lækket dokument".

I det interne notat argumenterer Sundhedsministeriet for, at der er behov for en tydelig og ensartet definition af køn, som er bestemt "på et biologisk og videnskabeligt grundlag, der er objektivt og til at administrere".

- Køn er en persons status som mand eller kvinde baseret på uforanderlige, biologiske karaktertræk, som defineres ved eller før fødsel, lyder det i forslaget.

Hvis definitionen vedtages vil det i praksis annullere den føderale anerkendelse af de omkring 1,4 millioner amerikanere, der identificerer sig som et andet køn, end det de blev defineret som ved fødslen.

Forslaget vil være endnu et forsøg på at tilbagerulle tiltag for transkønnedes rettigheder, som blev indført under den tidligere præsident Barack Obama.

Trump-administrationen har tidligere forsøgt at forhindre transkønnede i at tjene i militæret.

/ritzau/