Ifølge en topembedsmand arbejder USA på at stoppe coronaramte amerikanere fra at rejse ind i landet.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at forhindre amerikanske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse i USA i at vende hjem, hvis de mistænkes for at være smittet med coronavirus.

Det siger en ledende embedsmand i regeringen natten til tirsdag dansk tid.

Ifølge embedsmanden arbejder præsidentens administration på et forslag, der vil give regeringen bemyndigelse til at blokere personer fra at rejse ind i landet.

Men kun hvis der er en "rimelig" grund til at tro, at de er syge med covid-19 eller andre sygdomme. Det nævnes ikke hvilke.

Forslaget er ikke færdigbehandlet og kan stadig ændre sig.

Trump har siden pandemiens begyndelse indført flere begrænsninger på immigration til USA.

Præsidenten suspenderede i april visse former for lovlig indvandring. Blandt andet for udlændinge, der gerne vil ind i USA via green card-ordningen.

Han har også givet grænsemyndighederne tilladelse til hurtigt at deportere migranter, der bliver tilbageholdt ved grænsen, uden først at lade dem gennemgå en normal juridisk proces.

Embedsmænd i den amerikanske regering har tidligere udtryk bekymring for, at borgere i Mexico med dobbelt statsborgerskab vil flygte til USA, hvis pandemien bliver værre i det latinamerikanske land.

Det Hvide Hus' corona-taskforce forventes ikke at handle på forslaget i denne uge, men det kan stadig ændre sig.

Det siger den ledende embedsmand til nyhedsbureauet Reuters.

Omar Jadwat, der leder en afdeling for immigranters rettigheder i en af USA's førende borgerrettighedsgrupper, American Civil Liberties Union, siger i en skriftlig udtalelse, at det vil være grundlovsstridigt at nægte amerikanske statsborgere indrejse i USA.

Han kalder forslaget for "endnu en alvorlig fejl i et år, der allerede har oplevet alt for mange".

/ritzau/Reuters