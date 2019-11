Præsidenten "kan lide tanken om" at afgive forklaring om en omstridt telefonsamtale med Ukraines præsident.

USA's præsident, Donald Trump, vil "kraftigt overveje" at afgive forklaring i rigsretsundersøgelsen mod ham.

Det skriver han mandag på Twitter.

- Selv om jeg ikke har gjort noget galt og ikke kan lide at give troværdighed til dette bedrag af en uretfærdig rettergang, kan jeg lide tanken om det og vil, for at få Kongressen til at fokusere igen, kraftigt overveje det, skriver Trump.

Demokraterne i Repræsentanternes Hus, der står for undersøgelsen, har foreløbig ikke officielt indkaldt præsidenten i vidneskranken.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, opfordrede i tv-programmet "Face The Nation" søndag Trump til at "stille op over for udvalget og tale al den sandhed, han vil".

Det Hvide Hus har beordret højtstående rådgivere til ikke at afgive forklaring over for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, som leder høringerne, skriver nyhedsbureauet dpa.

Kernen i rigsretshøringerne er, om Trump misbrugte sin magt og begik en alvorlig forbrydelse, da han i sommer ringede til sin ukrainske kollega, Volodymyr Zelenskij, og bad ham undersøge demokraten Joe Bidens søn.

Det skete samtidig med, at Det Hvide Hus tilbageholdt militær bistand til Ukraine for omkring 400 millioner dollar.

Målet med høringerne er at kaste lys over Trumps kommunikation med Ukraine og undersøge, om han har misbrugt sin magt for egen politisk vinding.

Trump har gentagne gange betegnet rigsretsprocessen som en "heksejagt" og mener, at Kongressen burde koncentrere sig om vigtigere spørgsmål.

/ritzau/