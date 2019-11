Kun to gange tidligere har en amerikansk præsident overværet den store militærparade på Sejrsdagen i Moskva.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at takke ja til en invitation fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, til at overvære den årlige militærparade i Moskva på årsdagen for afslutningen af Anden Verdenskrig.

- Det er en meget stor ting at fejre afslutningen på Anden Verdenskrig, lød det fra Trump fredag.

- Det er lige midt i den politiske højsæson, så jeg vil se, om det kan lade sig gøre. Men jeg ville elske at tage med, hvis jeg kan, sagde Trump uopfordret i en udtalelse til journalister.

Kun to gange tidligere har en amerikansk præsident overværet den store militærparade på Sejrsdagen, som årsdagen kaldes i Rusland, og som Putin bruger som udstillingsvindue for den russiske militærmagt. Det var Bill Clinton i 1995 og George W. Bush i 2005, skriver Washington Post.

Andre vestlige ledere har i de seneste år holdt sig væk på årsdagen, efter at Rusland annekterede Krim-halvøen i Ukraine.

Sejren over Nazityskland markeres hvert år i Moskva den 9. maj. Til næste år ventes fejringen at blive større, fordi det er 75-året for krigens afslutning i 1945.

Trumps udtalelse blev øjeblikkeligt mødt af en sarkastisk bemærkning fra en af de demokrater, der håber at kunne afløse ham i Det Hvide Hus efter valget om et år.

- Det er altid rart at tilbringe tid med sine tilhængere under valgkampen, lød det fra senator Kamala Harris på Twitter.

Trumps forbindelser til Putin undersøges i disse måneder grundigere end nogensinde.

Demokraterne i Repræsentanternes Hus har indledt en rigsretsproces mod præsidenten. Omdrejningspunktet er Trumps beslutning om at suspendere den militære støtte til Ukraine, der er i krig mod russiskstøttede separatister.

Tidligere i år indførte Trump selv en militærparade på den amerikanske nationaldag. Det kom efter, at præsidenten havde været på besøg i Frankrig og var blevet imponeret over militærparaden i Paris på den franske nationaldag.

