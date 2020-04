Ifølge USA's præsident har Verdenssundhedsorganisationen været partisk med Kina under coronapandemien.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, overvejer at standse landets økonomiske bidrag til Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Det siger han på sin daglige pressebriefing om coronasituationen i Det Hvide Hus natten til onsdag dansk tid.

Trump beskylder WHO for at være partisk med Kina og for at optræde dårligt under coronaviruspandemien.

Ifølge Trump vil en standsning af USA's bidrag være "et meget magtfuldt greb om" WHO.

WHO er et FN-organ, og dets største indtægt kommer fra FN. Trump siger ikke på pressemødet, hvor mange penge USA vil tilbageholde eller hvornår.

/ritzau/AFP