Den amerikanske præsident, Donald Trump, ser fremskridt i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina.

Om godt to uger udløber en aftale, som USA og Kina i december indgik for at få ro til at lave en handelsaftale mellem de to lande.

Indtil videre er det ikke lykkedes at nå frem til en aftale, men der har i denne uge været forhandlinger i den kinesiske hovedstad, Beijing.

Og ifølge USA's præsident, Donald Trump, går forhandlingerne rigtig godt.

Præsidenten har også åbnet en smule op for, at fristen, der lige nu hedder 1. marts, muligvis kan blive skubbet, hvis der er tilstrækkelig fremdrift i de ellers fastlåste forhandlinger.

- Hvis vi nærmer os en aftale, som vi tror på kan blive en reel aftale, så kan jeg godt se mig selv lade det skride en lille smule, sagde præsidenten tirsdag om fristen, der hastigt nærmer sig.

- Men helt generelt er jeg imod at gøre det, tilføjede han.

Han har afvist, at han vil mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, inden fristen den 1. marts. En talsmand fra USA's landbrugsministerium siger onsdag, at de to ledere vil mødes "på et tidspunkt i marts".

Striden mellem de to lande er blusset op, efter at Trump flere gange sidste år besluttede at sætte toldsatsen på kinesiske varer op. Kina har konsekvent svaret igen ved at lægge told på varer fra USA.

Aktuelt er der stilstand i handelsstriden mellem verdens to største økonomier.

Trump og Xi blev i december ved G20-topmødet enige om at udskyde nye toldforhøjelser fra årsskiftet. De gav hinanden indtil 1. marts.

Torsdag ventes USA's finansminister, Steven Mnuchin, og USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, at indlede handelssnakke med den kinesiske vicepremierminister Liu He. Han er Xis øverste rådgiver.

Det amerikanske aktiemarked har reageret positivt på de seneste meldinger om fremskridt i handelsforhandlinger, skriver nyhedsbureauet AP.

/ritzau/Reuters