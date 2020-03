Donald Trump overvejer angiveligt at forbyde rejser ind og ud af New York for at begrænse virusspredningen.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at lukke New York og omegn ned.

Det siger han til journalister lørdag.

Trump fortæller videre, at han overvejer at forbyde rejser ind og ud af New York-området for at begrænse spredningen af coronavirus fra dets amerikanske epicenter, New York City.

Udmeldingen kommer, efter at dødstallet som følge af virusset har rundet 2000 på landsplan i USA.

Da dødstallet er mere end fordoblet på blot tre dage, vil Trump derfor muligvis pålægge delstaten New York og dele af nabostaterne New Jersey og Connecticut en karantæne.

Det skal ske for at beskytte andre stater, der endnu ikke har taget det værste stød.

- De har problemer nede i Florida. Mange newyorkere er ramt. Det ønsker vi ikke, siger Trump til journalister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/