Præsident Donald Trump siger i en længere udtalelse fredag foran Det Hvide Hus, at der er fremskridt i forhandlingerne med Kina, men at de er komplicerede. Nyheden om, at han overvejer at forlænge fristen for at få en aftale på plads, fik aktiekurser over store dele af verden til at tage et hop opad. Carlos Barria/Reuters