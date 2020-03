Nye test og øget produktion af respiratorer er blandt emner på USA's præsidents daglige pressemøde om virus.

Over en million amerikanerne er blevet testet for coronavirus.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, på sit daglige pressemøde om virusset sent mandag aften dansk tid.

Trump omtaler antallet af test "som en milepæl". Han opfordrer samtidig til, at amerikanerne fortsat holder social afstand gennem hele april for at forhindre, at smitten spreder sig.

- Hver og en af har en rolle i det her spil for at vinde krigen. Hver borger, familie og virksomhed kan gøre en forskel for at stoppe virusset.

- Det er vores fælles pligt. Det bliver udfordrende 30 dage, der ligger foran os, men det er også meget vigtige 30 dage, siger Trump.

Under pressemødet kommer han også ind på, at den amerikanske produktion af respiratorer vil vokse.

Produktionen vil stige tilstrækkeligt til at forsyne andre lande, herunder Spanien og Italien, der er hårdt ramt af coronaviruspandemien.

Præsidenten fortæller også, at der bliver arbejdet på at producere nye test.

På pressemødet åbner han en af de testkit fra et laboratorie ved navn Abbott. Ifølge Trump kan testene give svar i løbet af fem minutter.

Det er planen, at produktionen af test skal skaleres, således at testene kan sendes til samtlige stater i USA, siger Trump.

/ritzau/