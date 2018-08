Endnu inden USA har indført 10 procents told på flere varer fra Kina, truer Trump med at øge satsen til 25.

Washington. USA's præsident, Donald Trump, har onsdag bedt sin handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, om at overveje at skrue endnu mere op for den nye told, han har truet med at lægge på en ny gruppe varer fra Kina.

Amerikanske embedsmænd siger, at planen nu er at øge toldsatsen på kinesiske varer til en samlet værdi af 200 milliarder dollar fra de foreslåede 10 til 25 procent.

Embedsmændene siger, at meldingen er led i et forsøg på at få Kina til at "ændre opførsel". Den offentlige høringsperiode for de øgede toldsatser er samtidig forlænget til 5. september.

/ritzau/Reuters