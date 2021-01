Kommende præsident Joe Biden vil ikke ophæve indrejserestriktioner, oplyser talsmand ifølge Reuters.

Den kommende præsident i USA, Joe Biden, har med det samme afvist en bekendtgørelse fra afgående præsident Donald Trump om at ophæve indrejserestriktioner for en række lande.

En talsmand for Joe Biden siger ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til tirsdag dansk tid, at Biden ikke har nogen planer om at ophæve indrejserestriktioner.

Det går står stik imod en meddelelse fra Det Hvide Hus tidligere på natten om, at indrejserestriktioner for de 26 Schengen-lande, heriblandt Danmark, ville blive ophævet med virkning fra 26. januar.

Også for indrejsende fra Brasilien, Storbritannien og Irland ville Trump ophæve restriktioner.

- Dette tiltag er den bedste måde fortsat at beskytte amerikanere mod covid-19, samtidig med at rejser kan genoptages på sikker vis, lød forklaringen på tiltaget fra Det Hvide Hus.

Reglerne skulle træde i kraft, samtidig med at USA vil begynde at kræve af stort set alle indrejsende flypassagerer, at de har fået foretaget en negativ test.

Men Biden, som bliver taget i ed som præsident onsdag 20. januar, er ikke enig i, at indrejserestriktionerne af den grund kan ophæves.

- Som følge af rådgivning fra vores medicinske eksperter ønsker Biden ikke at ophæve disse restriktioner den 26. januar, skriver Jen Psaki, Bidens pressesekretær, på Twitter.

- Faktisk har vi planer om at styrke tiltag omkring internationale rejser for i yderligere grad at mindske spredningen af covid-19.

/ritzau/