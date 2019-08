Donald Trump opfordrer i en serie af tweets til, at man samarbejder om en løsning på krisen i Hongkong.

USA's præsident, Donald Trump, opfordrer til, at Kina finder en "human" løsning på konflikten i Hongkong.

Det skriver han i et opslag på Twitter natten til torsdag.

Samtidig synes præsidenten at koble en afslutning på stridighederne i den delvist selvstyrende storby med den verserende handelsstrid mellem USA og Kina.

- Millioner af job bliver tabt i Kina til andre lande, der ikke er ramt af told. Tusindvis af virksomheder er på vej ud. Selvfølgelig vil Kina slå en handel af. Lad dem finde en human løsning i Hongkong, står der i opslaget.

USA har i flere omgange øget toldsatserne på kinesiske varer markant. Kina har svaret igen med lignende toldstigninger.

Et efterfølgende opslag fulgte op med yderligere kommentarer til krisen i Hongkong, hvor millioner af borgere over de seneste ti uger er gået på gaden i protest mod kinesisk indblanding i storbyens foretagender.

- Jeg har ingen tvivl om, at hvis præsident Xi (Jinping, red.) vil have en hurtig og human løsning på problemet i Hongkong, så kan han få det, skrev Trump.

Samtidig skriver han spørgende, om de to statschefer ikke bør mødes ansigt til ansigt.

I ugens løb har demonstrationerne primært været centreret omkring byens internationale lufthavn, hvilket både mandag og tirsdag førte til, at lufthavnen i timevis lukkede ned for alle flyvninger. Siden onsdag har der dog været åben for lufttrafikken.

De amerikanske myndigheder har gentagne gange sagt, at man er "dybt bekymret" over den oprustning af soldater og uropoliti på den kinesiske grænse til Hongkong, der har fundet sted over de seneste par dage.

USA har samtidig opfordret til, at Beijing respekterer Hongkongs autonomi fra Kina.

Hongkong er formelt en del af Kina, men har udpræget selvstyre og en mere demokratisk styreform.

Kina overtog kontrollen med Hongkong i 1997. Før det var storbyen en britisk kronkoloni.

/ritzau/