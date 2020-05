Efter udmelding om nedlæggelse af Det Hvide Hus' virus-ekspertgruppe siger Trump nu, at gruppen fortsætter.

USA's præsident, Donald Trump, har tilsyneladende ombestemt sig angående Det Hvide Hus' coronavirus-taskforce.

I en række tweets onsdag oplyser Trump således, at taskforcen har været så stor en succes, at den "vil fortsætte på ubestemt tid med fokus på sikkerhed og på at genåbne vores land".

Udmeldingen kommer, dagen efter at vicepræsident Mike Pence, der står i spidsen for ekspertgruppen, tirsdag sagde, at gruppen skulle nedlægges.

Ifølge Pence ville der fra udgangen af maj ikke længere være brug for beredskabsgruppen, der blev oprettet for at håndtere coronakrisen i USA.

- Jeg tror, at vi begynder at kigge mod Memorial Day (25. maj, red.) eller begyndelsen af juni, sagde Mike Pence til journalister, da han blev spurgt om en dato for nedlæggelsen af gruppen.

Men nu ser præsident Donald Trump altså ud til at trække i land.

- Det Hvide Hus' coronavirus-taskforce, ledet af vicepræsident Mike Pence, har udført et fantastisk stykke arbejde med at samle ekstremt komplekse ressourcer, som har sat en høj standard for andre at følge i fremtiden, skriver Trump på Twitter onsdag.

- På grund af denne succes vil taskforcen fortsætte på ubestemt tid med fokus på sikkerhed og på at genåbne vores land.

Taskforcen har til opgave at håndtere det hurtigt spredende coronavirus, der har kostet over 72.000 mennesker livet i USA.

Ekspertgruppen rapporterer dagligt til Trump og koordinerer mellem medicinske institutter, politisk personale og delstatsguvernører.

Taskforcen har desuden fået hjælp fra medicinske eksperter til at udforme nationale retningslinjer for social afstand i USA.

Ifølge Donald Trump vil gruppen fremover også have fokus på vacciner.

/ritzau/AFP