USA's præsident, Donald Trump, reagerer på Twitter skarpt på, at den tidligere FBI-chef James Comey sammenligner ham med en mafiaboss i sin selvbiografi, der udkommer om få dage.

Trump siger, at Comey lækkede hemmelige dokumenter, løj for Kongressen under ed og er 'en svag og løgnagtig slimklat'.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. april 2018

....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst “botch jobs” of history. It was my great honor to fire James Comey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. april 2018

'Det var en stor ære for mig at fyre ham,' hedder det videre i en række vrede Twitter-beskeder fra præsidenten, som siger, at Comey var en skrækkelig FBI-direktør.



I bogen 'A Higher Loyalty' kalder Comey Trump for 'uetisk' og en person, der 'ikke er styret af sandheden'. Han sammenligner præsidenten med en mafiaboss, der kræver fuld loyalitet fra sine ansatte.

Talskvinden for Det Hvide Hus, Sarah Huckabee Sanders, skriver på Twitter fredag, at 'en af de få ting, som der er bred enighed om i Washington er, at Comey ikke har nogen troværdighed.'

Og en af toprådgiverne i Det Hvide Hus, Kellyanne Conway, som var ansvarlig for Trumps valgkampagne, siger, at Comey har et revisionistisk historiesyn og fremstår som en kværulantisk afskediget medarbejder.

Hun siger videre, at Comeys personlige udfald mod præsidenten er upassende, når man i en bog forsøger at bevise, at man har en 'højere loyalitet'.

Comey kalder Trumps ledelse af landet for 'egostyret og afhængig af personlig loyalitet.'

Comey blev fyret af Trump som chef for forbundspolitiet for et lille års tid siden. Han har tidligere lovet at dele 'hidtil ufortalte historier fra nogle af de episoder i karrieren med allermest på spil.'

I bogen afslører han således nye detaljer om sin interaktion med Trump og sin egen beslutningstagen i en efterforskning af Hillary Clintons e-mails før valget i 2016.

Han hævder videre, at Trump også forsøgte at presse ham i efterforskningen af sagen om mulig russisk valgindblanding.

Bogen følger nøje James Comeys offentlige vidneudsagn og skriftlige memoer om hans møder med præsidenten i administrationens tidlige dage og hans voksende bekymring over Donald Trumps integritet.

Donald Trump fyrede James Comey 9. maj sidste år. Comey havde inden da bekræftet over for Kongressen, at FBI undersøgte en forbindelse mellem Trumps valgkamp og Rusland.

Spørgsmålet var og er, om præsidenten fyrede sin FBI-chef, fordi Comey nægtede at indstille denne undersøgelse.

