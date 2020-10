Under interviewet med Fox News natten til lørdag løftede USA's præsident Donald Trump lidt af sløret for, hvorfor han lod sig indlægge efter at være testet positiv for coronavirus.

Donald Trump fortalte blandt andet, at han ikke følte sig 'som USA's præsident burde føle sig'.

Den amerikanske præsident blev natten til lørdag den 3. oktober dansk tid indlagt på Walter Reed-militærhospitalet i Maryland.

Tidligere samme dag afslørede Trump selv på Twitter, at han var testet positiv for coronavirus.

Indlæggelsen skete ifølge amerikanske medier efter, at præsidentens tilstand forværredes og han blandt andet fik feber og begyndte at hoste. Han var indlagt i tre dage.

Da Fox News' interviewer Marc Siegel spurgte til de symptomer, Trump følte, lød svaret:

»Mere svaghed end noget andet, vil jeg sige. Du var bare træt, og du havde ikke den samme energi.«

Præsidenten tilføjede, at 'fra det øjeblik (da han følte sig træt og havde et lavere energiniveau, red.) kunne det have ført til noget dårligt, som jeg ikke havde kendskab til '.

Derfor lod Trump sig indlægge for en sikkerheds skyld.

Men Donald Trump understregede, at han ikke har haft vejrtrækningsproblemer og præsidenten mener selv, at han kunne være blevet udskrevet tidligere, end han blev.

Donald Trumps læge Sean Conley bekræftede i søndags, at Trump har fået behandling med ilt. Behandlingen blev givet, fordi Trumps iltniveau faldt ad to omgange til henholdsvis 94 og 93 procent, sagde Conley på et pressemøde.

Præsidenten modtog også præparatet dexamethason, som ifølge professor og overlæge på Aarhus Universitet Lars Østergaard er et stof, 'vi ved virker, hvis man har for lidt ilt i blodet. Det dæmper betændelsesreaktionen i lungerne, så patienten bedre kan få ilt i blodet og ud til organerne.'

