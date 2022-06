Lyt til artiklen

»Hæng Mike Pence.«

Da tusindvis af demonstranter sidste år stormede Kongressen i Washington, gik flere direkte efter at få ram på den daværende vicepræsident.

Mens uromagerne trængte ind i regeringsbygningen, sad Mike Pence nemlig i spidsen for det møde, der var i færd med at godkende resultatet af præsidentvalget.

Et valgresultat, som Donald Trump som bekendt pure nægter at anerkende.

Præsidenten hørte slagordene og udbrød:

»Måske vores tilhængere har ret. Mike Pence fortjener det.«

Situationen blev ifølge CNN genfortalt af den republikanske politiker Liz Cheney, da hun natten til fredag dansk tid indledte høringen om urolighederne 6. januar sidste år.

Knap var høringen gået i gang, før den republikanske næstformand for høringskomitéen kom med den opsigtsvækkende oplysning om, hvad der skete omkring præsidenten i de afgørende øjeblikke, da Trumps tilhængere gik amok.

Ifølge The New York Times gik der et lille gisp gennem salen, da Cheneys ord faldt.

Hun beskrev også, hvordan den daværende præsident angiveligt råbte og blev »virkelig vred« på sine rådgivere, da disse forsøgte at overbevise ham om, at han blev nødt til at gøre noget.

Som mange måske stadig husker, gik der forholdsvis lang tid, fra oprøret var brudt ud, til præsidenten gav lyd fra sig og ved hjælp af et tweet forsøgte at lægge en dæmper på gemytterne.

På det tidspunkt var demonstranterne allerede trængt ind i kongresbygningen og løb rundt på gangene på jagt efter politikerne.

I sin indledende tale til høringen hævdede Liz Cheney også, at »i flere måneder overvågede og koordinerede Donald Trump en sofistikeret syvdelt plan for at overtage præsidentvalget (i efteråret 2020, red.) og forhindre overførsel af præsidentens magt.«

Hun understregede, at tilhørerne i løbet af høringen vil se beviser for hvert element i denne plan.

»Om morgenen 6. januar var det præsident Donald Trumps hensigt at forblive USAs præsident på trods af det lovlige udfald af valget 2020. Og i strid med hans forfatningsmæssige forpligtelser til at give afkald på magten,« lød det fra Cheney, som havde flere sammenstød med Trump under hans præsidentperiode.

Hun var også en af de republikanere, der sidste år stemte for at stille Trump for en rigsret for at stille ham til ansvar for optøjerne i og udenfor Kongressen.

I løbet af høringen natten til fredag kom det ifølge amerikanske medier også frem, at det var vicepræsident Mike Pence – og ikke Donald Trump, der til sidst satte Nationalgarden ind for at slå oprøret ned.