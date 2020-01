Smilene er brede og billederne af de to mænd sammen er mange.

Men i dag sværger den amerikanske præsident Donald Trump alligevel (via twitter), at han ikke kender Lev Parnas.

»Jeg aner ikke, hvem han er,« skriver Trump.

Torsdag ryddede den russisk-amerikanske forretningsmand samtlige amerikanske forsider, efter han i flere tv-interview havde sværget, at Donald Trump er skyldig i den kommende rigsretssag, hvor præsidenten står anklaget for magtmisbrug og forsøg på at forhindre kongressens arbejde.

Lev Parnas og Donald Trump sammen i Det Hvide Hus. Nu sværger præsidenten, at han ikke aner, hvem Lav Parnas er.

»Alt det, jeg gjorde, var på Rudy Giulianis og præsidentens ordrer. Jeg gjorde intet, uden at de bad mig om det.«

Sådan sagde den bedrageri-anklagede Lev Parnas natten til torsdag både på CNN og en anden populær amerikansk nyhedskanal, MSNBC.

Rigsretssagen imod Donald Trump starter tirsdag. Ifølge det demokratiske parti brød præsidenten loven, da han sidste sommer tilbageholdte militær assistance til Ukraine for at tvinge landets nye præsident til at finde politisk snavs på Joe Biden, Trumps mest populære modkandidat ved præsidentvalget i november.

Til det formål rejste Donald Trumps personlige advokat Rudolph Giuliani adskillige gange til Ukraine, hvor han bl.a. mødtes med indflydelsesrige politikere. Lev Parnas var på grund af sit personlige netværk og kendskab til ukrainsk politik Rudolph Giulianis højre hånd.

Rudy Giuliani sammen med Lev Parnas på Trump International Hotel i Washington D.C..

Og i sit interview med MSNBC's Rachel Maddow fortsætter Parnas:

»Præsident Trump vidste alt om, hvad vi lavede i Ukraine. Målet var at forøge Trumps chancer for at vinde ved valget i november. Vi skulle få Ukraines præsident til at bekendtgøre en undersøgelse, der ville kaste et dårligt lys over Joe Biden.«

Sideløbende med de nye og potentielt belastende udtalelser offentliggjorde den demokratisk ledede retskomité onsdag adskillige nye dokumenter.

På ét af disse dokumenter (en blok fra luksushotellet Ritz Carlton) skriver Lev Parnas bl.a.: »Få Zelenski (Ukraines præsident, red.) til at bekendtgøre en undersøgelse af Joe Bidens forhold i Ukraine«.

Lev Parnas fastholder, at han arbejdede for præsidenten. Nu er han villig til at vidne imod Trump.

»Det her havde intet med korruption at gøre. Og Donald Trump lyver, når han siger, at han ikke kender mig. Vi har talt sammen adskillige gange. Hvorfor skulle højtstående politikere i Ukraine desuden ville tale med mig, jeg betyder ingenting. De havde fået ordrer på at tale med mig,« siger Lev Parnas til CNNs Anderson Cooper.

I sine interview understregede Lev Parnas, at han med glæde vil vidne i sagen imod Trump. Men det er endnu uvidst, hvorvidt vidneudsagn såvel som de nye dokumenter vil blive accepteret af det republikanske flertal i senatet, hvor retssagen vil finde sted.

I oktober blev Lev Parnas og hans kollega og Giuliani-kontakt Igor Fruman arresteret på vej ud af USA - med hver sin enkeltbillet.

I New York er begge mænd nu anklaget for bedrageri. Både Fruman og Parnas risikerer flere års fængsel. Og ifølge Donald Trumps talskvinde Stephanie Grisham er det netop derfor, de nu vender sig imod præsidenten.

»Jeg kender ham ikke.« Sådan siger Donald Trump om den russisk-amerikanske Lev Parnas. Dette Instagram-foto fortæller en anden historie.

»Lev Parnas lyver for at beskytte sig selv. Og sagen imod Donald Trump er stadig blot en heksejagt.«

Sådan skriver Stephanie Grisham i en pressemeddelelse.