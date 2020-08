Kamala Harris har snydt sig til sit kandidatur som USA's næste vicepræsident. Hun er nemlig slet ikke lovlig amerikansk statsborger.

Sådan lyder det nyeste angreb på præsidentkandidat Joe Bidens politiske partner – blandt andet fra den højreorienterede juraprofessor John C. Eastman, der onsdag skrev en klumme om emnet i bladet Newsweek.

Og netop denne klumme agerede affyringsrampe for præsidentens tvivl om Kamala Harris' valgbarhed torsdag.

»Det er yderst seriøst. Det siges, at hun slet ikke har lov til at stille op, fordi hun ikke er amerikaner. Det er meget alvorligt. Og vi undersøger sagen.«

Er hun eller er hun ikke .... Donald Trump sår tvivl om Kamala Harris amerikanske statsborgerskab. Foto: MANDEL NGAN - AFP

Sådan sagde Donald Trump ved et pressemøde natten til fredag dansk tid.

Og hvis du synes, at ordvalget og påstanden lyder bekendt, så har du helt ret.

I 2011 begyndte den daværende realityshow-stjerne Donald Trump nemlig at puste til flammen under det rygte, at præsident Barack Obama ikke var amerikansk statsborger og derfor slet ikke havde lov til at være USA's præsident.

»Donald Trump var cheerleaderen bag den grotesk racistiske birther-bevægelse, der påstod, at Barack Obama ikke var amerikansk statsborger. Og nu starter han en lignende giftigt og dybt racistisk angreb på den første sorte kvinde, der fuldt lovligt stiller op til vicepræsidentposten,« lyder det i en pressemeddelelse fra Joe Bidens præsidentvalgskampagne.

Men hvad er det så, Donald Trump siger ... eller ikke siger.

Ifølge amerikansk lovgivning er ethvert barn født i USA automatisk amerikansk statsborger.

Men ifølge juraprofessor John C. Eastman gælder denne regel ikke nødvendigvis, når én eller begge forældre ikke også er amerikanske statsborgere.

I et interview med nyhedsbureauet AP fastholder en anden juraprofessor, Juliet Sorensen fra staten Illinois' Northwestern University:

»Kamala Harris er født i USA. Derfor er hun amerikansk statsborger fra fødslen. Og derfor er hun fuldt ud kvalificeret til at stille op som vicepræsidentkandidat. Længere er den historie ikke.«

Kamala Harris og Joe Biden. Foto: Carlos Barria - Reuters

Ifølge det statsledede Cornell Legal Information Institute er ethvert barn født i USA ganske rigtigt automatisk amerikansk statsborger – uanset forældrenes nationalitet.

Men ligesom tilfældet er med andre amerikanske sammensværgelsesteorier – som den om Hillary Clintons topposition i en satanistisk skyggeregering med smag for børneporno – betyder sandheden langt mindre end selve teorien, falsk eller ej.

»Bare det, at historien er lagt ud i det offentlig rum, er nok. Så digter folk selv videre. De ophidser sig selv og hinanden. Og hvis vi ikke stopper det nu, så vil denne opdigtede historie snart blive behandlet som et faktum i store dele af den republikanske vælgergruppe. Og det ved Donald Trump udmærket godt.«

Sådan skriver mediet The Daily Beast. Og hvis det går, som det gjorde med Trumps historie om Barack Obamas manglende amerikanske statsborgerskab, så kan det blive en opslidende valgkamp, hvor det ofte kan være svært at kende forskel på sandhed og løgn.

Ikke alene tror en række af de opstillede republikanske kongreskandidater på 'pizzagate' – den om Hillary, Obama og børneporno-sammensværgelsen. Ifølge en ny undersøgelse foretaget af CNN tvivler godt halvdelen af USA's republikanske vælgere den dag i dag også på, om Barack Obama egentlig er amerikansk statsborger.

Og det på trods af, at Donald Trump omend modvilligt allerede i 2016 indrømmede, at historien var det rene opspind.

Velkommen til amerikansk valgkamp anno 2020.