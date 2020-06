Trumps sandsynlige udfordrer til valget kalder kobling mellem jobtal og George Floyd for "forkastelig".

USA's præsident, Donald Trump, siger om gode jobtal i USA, at det er en "stor dag" for den 46-årige sorte amerikaner George Floyd, der i sidste uge døde i politiets varetægt.

- Forhåbentlig kigger George ned lige nu og siger: "Dette er en stor ting, der sker for vores land".

- Det er en fantastisk dag for ham, det er en fantastisk dag for alle, siger Trump i en tv-udsendelse i Det Hvide Hus.

Trump refererer tilsyneladende til stigningen i beskæftigelsen, der blev præsenteret fredag.

Tal fra arbejdsministeriet i USA viser, at der blev skabt 2,5 millioner arbejdspladser i maj uden for landbruget, og ledigheden faldt til 13,3 procent.

Trump hævder, at hans administration har gjort mere for sorte amerikanere end tidligere præsidenters, herunder at sænke deres arbejdsløshed. Fredagens tal viser dog, at arbejdsløsheden blandt sorte i USA steg en smule til 16,8 procent.

Trumps sandsynlige udfordrer til præsidentvalget i november Joe Biden kalder koblingen mellem Floyds død og gode jobtal for "forkastelig".

- George Floyds sidste ord, "jeg kan ikke få vejret", har skabt genklang i vores land og i resten af verden. At en præsident skulle lægge nogle andre ord i munden på ham, er forkasteligt, skriver Biden på Twitter.

De seneste uger har der været voldsomme demonstrationer i USA i forlængelse af George Floyds dødsfald.

Floyd døde 25. maj efter en anholdelse i Minneapolis, hvor den hvide betjent Derek Chauvin havde siddet på ham og presset sit knæ ned mod hals- og nakkeregionen i næsten ti minutter, så Floyd ikke kunne få luft, hvilket han forsøgte at gøre opmærksom på.

De fire betjente, som var indblandet i anholdelsen, er alle blevet fyret. Betjenten, der sad på Floyds hals, er sigtet for drab. De andre tre betjente er sigtet for medvirken til drab.

/ritzau/AFP