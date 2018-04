Den amerikanske præsident kaster roser efter Frankrig og Storbritannien efter et koordineret angreb i Syrien.

Washington D.C.. Morgenen efter et stort koordineret angreb i Syrien mellem USA, Frankrig og Storbritannien er den amerikanske præsident, Donald Trump, begejstret.

- Et perfekt udført angreb i nat. Tak til Frankrig og Storbritannien, for deres visdom og styrken i deres gode militær. Vi kunne ikke have fået et bedre resultat. Missionen er fuldført!, skriver præsidenten på det sociale medie Twitter.

Her roser han også det amerikanske militær, som han har en politisk ambition om at opruste.

- Jeg er så stolt af vores stolte militær, som snart vil, efter vi har brugt milliarder af fuldt finansierede dollar, blive det fineste, som vores land nogensinde har haft. Der vil ikke være noget, eller nogen, der kommer nær det, skriver præsidenten.

Trump gik på tv natten til lørdag og annoncerede et angreb mod udvalgte mål i Syrien.

Umiddelbart efter bekræftede både den britiske premierminister, Theresa May, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, at henholdsvis Storbritannien og Frankrig deltog i den militære aktion.

Et laboratorium i Damaskus og militærbaser, hvor der har været opbevaret kemiske våben, blev ramt. Også en militærbase nær byen Homs skulle være ramt, oplyste den amerikanske general og stabschef Joseph Dunford, da angrebet blev afblæst lidt over 04.00 dansk tid.

Lørdag har både Storbritannien og Frankrig udtrykt tilfredshed med lørdagens angreb og kaldt det en succes.

/ritzau/