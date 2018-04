Den amerikanske og kinesiske præsident nærmer sig hinanden på randen af en handelskrig.

Washington, D.C.. Efter at Kina og USA de seneste uger har nærmet sig en regulær handelskrig, var der tirsdag blødere toner fra USA's præsident, Donald Trump, rettet mod hans kinesiske modpart, Xi Jinping.

I et opslag på Twitter skriver Donald Trump, at han er "meget taknemmelig for præsident Xi fra Kinas venlige ord om told" samt bemærkninger om regulering af handel med biler.

Derudover bemærker Trump, at Kina's præsident Xi også har talt "oplysende" om intellektuel ejendomsret og teknologi, der skifter hænder.

Opslaget kommer, efter at Xi Jinping ifølge nyhedsbureauet AFP er kommet med udtalelser, der kan tolkes som forsonende over for USA.

I en tale har Xi Jinping givet udtryk for, at han vil sænke toldsatser på import af biler.

Den kinesiske leder udtalte, at Kina "ikke søger et overskud på handelsbalancen", efter at de to lande har udvekslet nye toldsatser og trusler om andre handelshindringer.

Efter Trumps opslag på Twitter uddyber hans talskvinde Sarah Huckabee Sanders, at Xi Jingpings ord nu bør følges op med handling.

- Præsident Xi's venlige ord er opløftende. Men vi ønsker samtidig at se konkret handling fra Kina, siger hun.

- Vi vil bevæge os videre i processen og i forhandlingerne, indtil vi ser det.

/ritzau/