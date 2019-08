Anthony Scaramucci kalder USA præsident og sin egen forhenværende chef, 'Chernobyl Trump'. Trump kalder til gengæld Scaramucci 'Uduelig'.

De to var ellers engang så tæt.

Således var den i dag 55-årige finansrådgiver Donald Trumps kommunkationschef i hele ti dage i 2017, kort tid efter Donald Trumps indsættelse som USAs 45. præsident.

Siden sin uventede fyring har Anthony Scaramucci trods alt været loyal over for sin forhenværende chef, som han kun har talt pænt om. Men efter forrige weekends to masseskyderier i hhv Texas og Ohio, der kostede i alt 31 menneskeliv, fik Scaramucci efter eget udsagn 'nok'.

»Jeg kan ikke længere støtte Donald Trump. Hans udtalelser splitter vores land. Og hans besøg i El Paso og Dayton var ikke vellykkede,« skrev Anthony Scaramucci på sin Twitter-hjemmeside.

I et efterfølgende interview med tv-stationen MSNBC kaldte Scaramucci præsidenten 'Charnobyl Trump'.

»Han er som en nedsmeltning. Og det republikanske parti er nødt til at finde en bedre kandidat. Jeg støtter ikke længere præsidentens genvalg,« sagde Anthony Scaramucci.

På Twitter svarede Donald Trump hurtigt igen.

»Anthony Scaramucci, der kun holdt 11 dage i et job, som han var ude af stand til at klare, lader nu til at være på tv hele tiden - som såkaldt 'ekspert i Donald Trump'. Som så mange andre Trump-eksperter ved Anthony Scaramucci så godt som ingenting om mig.«

Som Donald Trumps kommunikationschef fulgte Anthony Scaramucci efter Sean Spicer. Scaramucci indførte en usædvanligt hård tone imod journalisterne i Det Hvide Hus. Og efter sin første pressebriefing sendte 'The Mooch', som han kaldte sig, et mafia-agrigt fingerkys til de chokerede journalister.

Efter et lidt for åbenmundet interview, hvor han svinere alt og alle til, blev Scaramucci dog fyret.

Og siden har 'The Mooch' bl.a. ernæret sig som reality-stjerne, foredragsholder og en slags Trump-ekspert for diverse amerikanske medier.