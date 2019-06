Han er blevet paranoid og stoler ikke på nogen, lød det fredag på de sociale medier om den russiske præsident.

Da lederne fra verdens mægtigste lande fredag aften satte sig til festmiddag under G20-topmødet i den japanske by Osaka, havde Vladimir Putin nemlig taget sin egen termokop med.

Den rakte han frem til en skål med sin amerikanske kollega, Donald Trump.

Det fik straks Twitter til at koge over med spekulationer om, at Putin lider af forfølgelsesvanvid og derfor ikke tør drikke af de vinglas, som de japanske værter havde dækket op med.

Donald Trump og Vladimir Putin skåler under fredagens middag under G20-topmødet i den japanske by Osaka. Foto: G20 HANDOUT Vis mere Donald Trump og Vladimir Putin skåler under fredagens middag under G20-topmødet i den japanske by Osaka. Foto: G20 HANDOUT

Baggrunden for den mystiske kop skal dog ikke findes i en frygt for at blive forgiftet.

For hvor i hvert fald én tidligere russiske præsident var kendt for at være særlig glad for vodka, så skulle Putins favoritdrik være te.

Det ynder han at drikke af sit eget medbragte hvide termokrus med et billede af det russiske nationalsymbol, en tohovedet ørn.

»Det er, fordi han hele tiden drikker te fra den termokop,« sagde Putins talsmand Dmitrij Peskov til det russiske nyhedsbureau RIA Novosti ifølge norske Dagbladet.

BYOB: #Putin brings special mug to #G20 banquet with #Trumphttps://t.co/Mg0a7cJxLF pic.twitter.com/686tfMcyWj — RT (@RT_com) June 28, 2019

At #G20 summit in #Osaka, #Japan, #Russia’s President #Putin was seen drinking from his own protected cup - while other world leaders drank from glasses provided by the hosts.



Is Putin afraid of being poisoned?... pic.twitter.com/HTbOhrYeoH — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) June 28, 2019

Præsidenten er angiveligt så vild med te, at han tager koppen med sig overalt, skriver Russia Today.

Men Putin var ikke den eneste, der fik twitter-brugerne til at kigge efter en ekstra gang.

Donald Trump er nemlig kendt for at være afholdsmand, og flere mente at vide, at det ikke var rødvin, men Coca Cola, den amerikanske præsident havde i vinglasset.

G20-mødet begyndte fredag og fortsætter weekenden over.

USA's præsident Donald Trump mødte fredag sin kinesiske kollega Xi Jinping ved G20-mødet i Japan. Foto: Kevin Lamarque Vis mere USA's præsident Donald Trump mødte fredag sin kinesiske kollega Xi Jinping ved G20-mødet i Japan. Foto: Kevin Lamarque

De vigtigste temaer i år er handel, spændingerne i Den Persiske Golf og klimaforandringerne.

Handelskrigen mellem USA og Kina spidser tid, men Trump indledte mødet med at sige, at han er åben for en 'historisk' handelsaftale med Kina, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Natten til lørdag dansk tid mødtes Trump med Kinas præsident, Xi Jinping, for at tale om netop handelsstriden og om, hvordan to af verdens mægtigste økonomier får løst konflikten.

»Jeg tror rent faktisk, at vi er meget tæt på. Der skete noget, der gjorde, at vi kom lidt på afveje, men vi kommer tættere på. Det ville være historisk, hvis vi kunne lave en fair handelsaftale,« sagde Trump bagefter til de fremmødte journalister.

USA's og Kinas præsidenter og deres delegationer mødtes fredag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere USA's og Kinas præsidenter og deres delegationer mødtes fredag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Konfrontationen mellem de to lande har allerede kostet virksomheder i begge lande flere milliarder kroner og har rokket ved det globale handelsmarked.

»Vi er meget åbne over for en aftale, og jeg ved, at I også er,« sagde Trump til Xi Jinping under mødet, som Trump bagefter beskrev som 'fantastisk'. Bortset fra det gik han ikke i detaljer med, hvad sådan en aftale kan komme til at indeholde.

Også Xi Jinping virkede positiv efter mødet og sagde, at det var nødvendigt at få talt om uenighederne mellem de to magter.

»Over de seneste mange år er der sket meget i forholdet mellem USA og Kina. Men én ting er sikkert: Kina og USA nyder begge godt af et samarbejde og taber begge i en konfrontation,« sagde Xi Jinping.