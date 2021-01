Donald Trump og Mike Pence har haft en god samtale, oplyser embedsmand efter mediers meldinger om strid.

USA's præsident, Donald Trump, og vicepræsident Mike Pence mødtes mandag aften lokal tid i Det Hvide Hus, hvor de havde en "god samtale".

Det oplyser en ledende embedsmand i Trumps administration ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen kommer, efter at flere amerikanske medier har meldt om et særdeles anspændt forhold mellem de to, siden Trump-tilhængere onsdag stormede kongresbygningen i Washington D.C.

- De forpligtede sig til stadig at arbejde på vegne af nationen i resten af deres regeringstid, siger embedsmanden.

Forud for optøjerne, der fandt sted, i forbindelse med at Kongressen formelt skulle godkende Joe Biden som USA's næste præsident, havde Trump i en tale til sine støtter opfordret Mike Pence til at afstå fra officielt at udråbe Biden som den kommende præsident efter optællingen.

Men det nægtede Pence, og efterfølgende kunne man under optøjerne høre flere Trump-støtter råbe, at vicepræsidenten skulle slås ihjel.

Det skriver blandt andet NBC News.

Mike Pence og hans familie måtte desuden eskorteres til et sikkert rum, da Trump-støtterne trængte ind i Kongressen. Siden har blandt andet Reuters beskrevet, at vicepræsidenten var rasende på Trump, og at de to ikke var på talefod.

Ifølge nyhedsbureauet AP siger den unavngivne embedsmand ikke noget om, hvorvidt Trump på mandagens møde gav udtryk for sin vrede over, at Pence nægtede bryde USA's forfatning og afstå fra at udnævne Joe Biden som vinder af præsidentvalget.

Personen siger heller ikke, om Pence konfronterede Trump for at bruge ham som syndebuk eller for at tweete under optøjerne, at Pence manglede mod.

I alt fem personer mistede livet under onsdagens optøjer - heriblandt en betjent.

Siden har Demokraterne forsøgt at presse Mike Pence til at gøre brug af et forfatningsgreb for at fjerne Donald Trump som præsident.

Men det er vicepræsidenten ifølge sine rådgivere imod, skriver Reuters.

/ritzau/