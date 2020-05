De to præsidenter Donald Trump og Barack Obama hader hinanden. Dét lægger ingen af dem skjul på.

Og i denne uge blev fjendskabet til direkte og åben krig.

Således brød Barack Obama adskillige uskrevne regler, da han slet skjult kritiserede sin efterfølger Donald Trump og dennes reaktion på coronakrisen.

Og Donald Trump fyrede igen ved at ignorere og derved aflyse den traditionelle offentliggørelse af sin forgænger Barack Obamas portræt i Det Hvide Hus. Det var den tradition, der i 2012 lagde grunden til et varmt venskab imellem Obama og forgængeren George W Bush og samtidig en tradition, der aldrig før er blevet brudt.

Michelle Obama vender bogstaveligt talt det hvide ud af øjnene, mens hun stiller op til foto sammen med Melania og Donald Trump. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere Michelle Obama vender bogstaveligt talt det hvide ud af øjnene, mens hun stiller op til foto sammen med Melania og Donald Trump. Foto: JIM WATSON - AFP

Men krigen imellem Obama og Trump stikker langt dybere end udveksling af fornærmelser og passiv-aggressive aflysninger.

I forrige uge introducerede Donald Trump via sit favoritmedie Twitter således begrebet 'Obamagate' - inspireret af Watergate-skandalen, der i 1973 førte til præsident Richard Nixons skamfulde afgang.

»Lige siden sin indsættelse i januar 2017 har Donald Trump anklaget sin forgænger Barack Obama for at stå i spidsen for en slags skyggeregering, hvis eneste formål er at vælte Trumps officielle regering. Der er ingen detaljer og ingen beviser. Men præsidentens tilhængere sluger historien råt. Og resultatet er en uddybning af de politiske forskelle, vi aldrig før har set magen til USAs historie.«

Sådan forklarer BBC America-journalisten Gary O'Donoghue til B.T.

Efter en iskold håndtryk ignorerede Obama og Trump hinanden under eks-præsident George H. Bushs begravelse. Ingen af de andre tilstedeværende eks-præsidenter talte med Trump. Foto: POOL Vis mere Efter en iskold håndtryk ignorerede Obama og Trump hinanden under eks-præsident George H. Bushs begravelse. Ingen af de andre tilstedeværende eks-præsidenter talte med Trump. Foto: POOL

Og dagen efter Trump introducerede 'Obamagate'-begrebet, gik han til nye yderligheder.

»Jeg er offer for den største politiske forbrydelse i amerikansk historie. Og de involverede bør ende i fængsel,« skrev Trump således på Twitter med klar reference til Obama.

Og selv om toppen måske først nu er nået i den nådesløse krig imellem Obama og Trump, skal vi adskillige år tilbage for at finde grunden.

Det var således Donald Trump, der i 2011 var med til at lægge grunden til det såkaldte 'birther'-begreb.

Luften imellem Barack Obama og hans efterfølger Donald Trump er iskold. Foto: NICHOLAS KAMM, ATEF SAFADI Vis mere Luften imellem Barack Obama og hans efterfølger Donald Trump er iskold. Foto: NICHOLAS KAMM, ATEF SAFADI

Det førte til en yderliggående højredrejet bevægelse, der fastholdt, at den siddende præsident Barack Obama slet ikke var født i USA, men derimod i den afrikanske nation Kenya, og derfor ikke havde ret til at være præsident i USA.

Året efter begik Barack Obama sin måske største fejltagelse, da han under den årlige korrespondentmiddag i Det Hvide Hus angreb en af aftenens bedst kendte gæster Donald Trump med en stribe vittigheder, der selv af Trump-modstandere i dag anses for mere ondskabsfulde end egentlig morsomme.

»Donald Trump siger, at han vil stille op som republikaner. Er det ikke mere realistisk, at han bare stiller op som en vittighed,« sagde Barack Obama blandt andet, mens mange i salen forsøgte at finde en grimasse, der kunne passe.

Efter den præsidentlige ydmygelse, der varede 10 endeløse minutter, løb Trump nærmest ud af rummet med en sort sky over hovedet. Og mange fastholder i dag, at det var denne offentlige ydmygelse, der fik Donald Trump til at stille op til præsidentvalget, som han i 2016 vandt over demokraten Hillary Clinton.

Alr andet end venner. Barack Obama forlader Det Hvide HUs, mens Donald Trump flytter ind. Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere Alr andet end venner. Barack Obama forlader Det Hvide HUs, mens Donald Trump flytter ind. Foto: SAUL LOEB - AFP

Da Barack og Michelle Obama 20. januar 2017 gav nøglerne til Det Hvide Hus videre til Donald og Melania Trump, var smilene stive og øjnene kolde.

Og selv om Barack Obama til en start gjorde sit bedste for at rejse langt væk på noget, der mindede om en endeløs solskinsferie, fortsatte angrebene fra Trump, denne gang fra Det Hvide Hus.

Først blev Barack Obama således beskyldt for at spionere på Trumps præsidentkampagne. Siden gentog Donald Trump igen og igen, at han havde arvet 'århundreders økonomiske nedtur' af Obama.

Og da coronakrisen så i starten af marts ramte USA frontalt, var det igen Barack Obamas, der fik skylden.

Ansigtsudtrykkene siger det hele. Donald Trump har netop vundet valget. Barack Obama 'lykønsker' sin efterfølger. Foto: JIM WATSON - AFP Vis mere Ansigtsudtrykkene siger det hele. Donald Trump har netop vundet valget. Barack Obama 'lykønsker' sin efterfølger. Foto: JIM WATSON - AFP

»De havde intet gjort for at forberede os på en krise som denne. De havde ødelagt det hele - intet var forberedt. Vi måtte starte helt forfra,« lød det ifølge Vanity Fair fra Donald Trump og hans politiske holdkammerater.

Siden har Senatets republikanske mindretalsleder, Mitch McConnell, dog sagt undskyld for sin egen usande udtalelse og indrømmet, at Barack Obamas regering ganske rigtigt efterlod en omhyggelig manual, hvori forholdsreglerne i forbindelse med en corona-lignende epidemi er beskrevet ned i mindste detalje.

Denne manual blev dog ifølge CNN ignoreret, samtidig med at et specielt epidemi-udvalg lokaliseret i Det Hvide Hus kort tid efter Trumps ankomst blev opløst.

Men i stedet for at foreslå et samarbejde erklærer begge parter nu verbal krig.