USA og Israel har diskuteret muligheden for en forsvarstraktat. Det sker kort før tirsdagens valg i Israel.

USA's præsident, Donald Trump, og Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har drøftet muligheden for en forsvarspagt mellem de to lande.

Det skriver Donald Trump på Twitter lørdag.

- Jeg havde en telefonsamtale med premierminister Netanyahu i dag for at drøfte muligheden for, hvordan vi kommer videre med en gensidig forsvarstraktat mellem USA og Israel, skriver han.

Ifølge den amerikanske præsident vil en sådan traktat "forankre den fantastiske alliance mellem de to lande yderligere".

Udmeldingen kommer blot tre dage før tirsdagens valg i Israel.

En forsvarspagt mellem USA og Israel står højt på Netanyahus ønskeliste, og den israelske premierminister håber, at hans tætte bånd til Trump vil kunne give ham nok opbakning til at vinde valget.

- Den jødiske stat har aldrig haft en bedre ven i Det Hvide Hus, skriver Netanyahu på Twitter ifølge nyhedsbureauet AFP.

Samtidig lover den israelske premierminister at "fortsætte vores fælles kamp mod terrorisme for fuld damp".

I samme ombæring lykønsker han Trump med præsidentens "seneste succes mod Osama bin Ladens søn".

Det sker med henvisning til, at Trump tidligere lørdag bekræftede, at Osama bin Ladens søn Hamza bin Laden for et stykke tid siden blev dræbt under en amerikansk aktion ved grænsen mellem Afghanistan og Pakistan.

Valget i Israel på tirsdag regnes som den sværeste politiske prøve for Benjamin Netanyahu i mere end et årti.

Efter en sløv valgkamp har Netanyahu skruet op for retorikken her i slutspurten.

Således er der kommet udmeldinger, der ikke alene hæver øjenbryn i vælgerkorpset, men også i omverdenen.

I tirsdags erklærede Netanyahu eksempelvis, at han vil annektere Jordandalen, der ligger på Vestbredden, som Israel har holdt besat siden 1967.

Et budskab, der kan vinde genklang hos Vestbreddens omkring 400.000 israelske bosættere.

Netanyahus udspil er blevet kritiseret i den arabiske verden og af FN.

Valget på tirsdag er det andet valg i Israel på under et halvt år.

Vælgerne gik til stemmeurnerne i april, men da Netanyahu og hans højrenationale Likudparti ikke kunne blive enige med sine allierede på højrefløjen og blandt religiøse partier om en koalitionsregering, udskrev premierministeren nyvalg.

Det er fortsat uvist, hvad en forsvarstraktat mellem USA og Israel konkret vil indebære.

USA bidrager årligt med mere end tre milliarder dollar til Israels forsvar og anser landet som en nær allieret, skriver AFP.

/ritzau/