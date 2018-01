Den amerikanske præsident afslørede tilsyneladende åbenlyst uvidenhed om basale politiske spilleregler, da han i marts mødte den tyske kansler.

I foråret vakte det opsigt over hele verden, da den dengang nyvalgte amerikanske præsident for første gang mødte den tyske kansler og tilsyneladende ignorerede Merkel, da hun ville give ham hånden. Både amerikanske og internationale medier spekulerede efterfølgende i, hvorvidt præsidenten med vilje havde overhørt pressens opfordringer til, at de to skulle udveksle håndtryk.

»Do you want a handshake,« ('skal vi give hinanden hånden?', red.) spurgte Angela Merkel på fotografernes foranledning, mens Donald Trump kiggede den anden vej, og Merkel sad og vred sig i plysstolen og tydeligvis var noget utilpas ved situationen.

Foto: SAUL LOEB Foto: SAUL LOEB

Sean Spicer, der på det tidspunkt var Trumps presserådgiver, forklarede bagefter, at det hele var en misforståelse, og at præsidenten ikke havde hørt Merkels spørgsmål.

LÆS OGSÅ: Akavet øjeblik i Det Hvide Hus: Trump nægtede at give hånd til Merkel

Nu afslører New York Times, at det ikke blot var det manglende håndtryk, der var akavet under de to statslederes møde. Faktisk opstod der langt mere pinlige øjeblikke på topmødet, da de to sad ansigt til ansigt uden fotografer og journalister som vidner. Episoder, der – hvis de står til troende – mere end antyder, at den amerikanske præsident manglede indsigt i det politiske spil.

Flere gange under samtalen med Merkel forsøgte Trump nemlig angiveligt at overtale den tyske kansler til at forhandle en bilateral handelsaftale mellem USA og Tyskland. Det afslog Merkel og forklarede diplomatisk, at det ikke kunne lade sig gøre. Tyskland er medlem af EU, og derfor har den tyske kansler ikke mandat til at forhandle sådan en aftale på egen hånd. Tyskland kan som medlem af EU ikke forhandle handelsaftaler alene med USA uden de resterende 27 medlemslande af Den Europæiske Union.

Ifølge tyske embedsmænd, som var til stede ved mødet, og som New York Times har talt med, kunne det være blevet yderst pinligt for præsidenten, at han blev ved med at insisterer på, at de skulle forhandle en aftale mellem de to lande. I deres udlægning lykkedes det imidlertid for Merkel at håndtere situationen uden at tale ned eller belære præsidenten.

’I stedet for at udstille hr Trumps uvidenhed, svarede fru Merkel, at USA naturligvis kunne forhandle en bilateral aftale, men at det blev nødt til at være sammen med Tyskland og de 27 andre medlemmer af EU, fordi det er Bruxelles, der forhandler på vegne af sine medlemmer,’ skriver avisen.

Foto: JONATHAN ERNST Foto: JONATHAN ERNST

I maj udtalte Angela Merkel – måske med tanke på sit møde med den nye mand i Det Hvide Hus:

»Vi europæere må virkelig tage vores skæbne i vores egne hænder. De tider, hvor vi fuldt ud kunne stole på andre lande, de er ved at være ovre.«

Efter deres møde mødte de to statsledere igen pressen. Her havde Trump ingen problemer med at give Merkel hånden. Foto: SAUL LOEB Efter deres møde mødte de to statsledere igen pressen. Her havde Trump ingen problemer med at give Merkel hånden. Foto: SAUL LOEB

Hvorom alting er, trods beskyldninger om ydmygelse af sin tyske gæst og uvidenhed om det politiske spil, så viste Trump efter mødet med Merkel, at han sagtens kunne give hende hånden.