USA's præsident og Nordkoreas leder vil torsdag indlede andendagen på deres topmøde med et privat møde.

Der var lutter brede smil, da USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, onsdag tog hul på deres topmøde i Vietnam.

De to ledere, der for lidt over et år siden befandt sig i en voldsomt ophedet diplomatisk strid, trykkede hinandens hånd, holdt møde og spiste efterfølgende middag i den vietnamesiske by Hanoi.

- Godt møde og middag med Kim Jong-un i Hanoi her til aften. Jeg ser frem til fortsatte diskussioner i morgen (torsdag, red.), skriver Trump på Twitter.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil Trump og Kim torsdag indlede topmødets andendag med et privat møde af 45 minutters varighed.

Her ventes tonen at blive mere alvorlig, når de to ledere blandt andet skal tale om afrustning af Nordkoreas atomvåben.

Trump vil torsdag eftermiddag lokal tid tid - torsdag klokken 9.50 dansk - holde et pressemøde. De to ledere vil afslutningsvis også holde en "fælles ceremoni for underskrivning af en aftale".

- Vi vil få løst mange ting, sagde Trump ved onsdagens middag.

- Jeg tror, at det vil føre til en vidunderlig, en virkelig vidunderlig situation på det langsigtede plan, tilføjede præsidenten.

Topmødet i Hanoi er anden gang, de to ledere mødes. Første gang var i juni sidste år i Singapore. Dengang kom topmødet i stand, efter at Trump og Kim i løbet af 2017 havde optrappet deres anspændte forhold.

Donald Trump truede blandt andet "raketmanden" fra FN's talerstol, efter at Nordkorea havde sendt flere prøvemissiler ud i Stillehavet.

Kim Jong-un tordnede tilbage og kaldte Trump for en "senil olding", hvorefter Trump kaldte Jong-un "lille og fed".

