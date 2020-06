Præsident Donald Trump føler ikke, at han er i risiko for at blive smittet med virus under vælgermøder.

Trump-tilhængere står tæt og uden ansigtsmasker, da præsident Donald Trump indtager scenen ved sit første vælgermøde i månedsvis i Tulsa, Oklahoma.

Præsidenten selv bærer heller ikke ansigtsmaske, da han indtager scenen klokken 02.00 natten til søndag dansk tid. Det skriver det amerikanske medie CNN.

Han siger under vælgermødet ifølge nyhedsbureauet AFP, at han føler sig ved godt helbred, og at han "vil lade jer vide det", hvis andet var tilfældet.

I et interview forud for vælgermødet sagde Trump, at han ikke ville bære ansigtsmaske, "da han ikke føler, at han er i risiko" for at blive smittet med coronavirus.

Deltagere ved vælgermødet er hverken forpligtet til at holde afstand til andre eller bære maske, på trods af at det fortsat anbefales af sundhedsmyndighederne i USA for at inddæmme virussmitten.

Der var mere end en million, der havde givet tilkende, at de ville deltage i lørdagens vælgermøde, meldte embedsmænd ifølge CNN. Lokale myndigheder sagde, at man regnede med, at op mod 100.000 ville deltage.

Selv om der er mødt mange Trump-tilhængere op, er det ikke tilnærmelsesvis så mange som forventet, skriver det amerikanske medie.

Det er Trumps første store vælgermøde siden 2. marts. I løbet af marts lukkede store dele af USA ned for at bremse epidemien.

/ritzau/