University of Notre Dame har trukket sig som vært for den første debat, hvormed den flyttes til Cleveland.

Den første præsidentdebat i USA mellem Donald Trump og Joe Biden vil blive holdt i Cleveland 29. september.

Det oplyser arrangøren bag, Kommissionen for Præsidentdebatter i USA, mandag.

Meldingen kommer, efter at University of Notre Dame i South Bend i delstaten Indiana har trukket sig som vært for debatten.

I stedet bliver Case Western Reserve University og hospitalet Cleveland Clinic nu vært for den første debat mellem Demokraternes og Republikanernes præsidentkandidat.

Det står ikke umiddelbart klart, hvorfor universitetet i South Bend ikke længere ønsker at afholde debatten.

Der er planlagt yderligere tre debatter mellem Donald Trump og Joe Biden i henholdsvis Salt Lake City, Utah, 7. oktober, Miami, Florida, 15. oktober og Nashville, Tennessee, 22. oktober.

/ritzau/Reuters